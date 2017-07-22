Пугачева в роскошном мини пришла на рандеву к Вайкуле

Примадонна поразила стройностью ног и загаром. И рассказала, как ей отдыхается на Рижском взморье.

Интрига с тем, придет ли гостящая сейчас в Юрмале Алла Пугачева на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", сохранялась до последнего момента. Журналисты Dni.Ru дежурили возле виллы "Марта", где уже традиционно проводит лето Примадонна. Ждали ее на пляже, куда обычно водят после полуденного сна маленьких детей артистки. Безуспешно.





Хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле на вопрос, будет ли Примадонна в зале. отвечала туманно. Мол, дружим, общаемся, созваниваемся, балуемся съемкой юмористических роликов, ходим в гости, позвала ее, но не знаю, придет или нет.





И вдруг по залу "Дзинтари", где репетировали Лолита, Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие звезды, пронесся слух: "Сегодня приедет Пугачева!". И точно – за пять минут до начала концерта Алла Борисовна приехала на "мерседесе" в сопровождении подруги Алины Редель и мужа Максима Галкина. Пара несла огромный букет белых цветов – для Лаймы.





Пугачева выглядит потрясающе – она еще больше похудела, загорела и похорошела. Черное короткое платье выгодно подчеркивало фигуру всенародно любимой певицы.





"Алла Борисовна, как вам отдыхается в Юрмале?", – набросились на артистку журналисты. "Отлично! – улыбалась счастливая Пугачева. – Вода хорошая, погода, настроение, словом, все, как надо!"





"Детей с кем оставили?", – не унимались репортеры. "С няньками", – вздохнула певица и царственно села в центре зала. В Юрмале она не ведет активную светскую жизнь – была только на концертах Дениса Мацуева и вечере Раймонда Паулса. Поэтому ее появление в зале вызвало большой ажиотаж. И две дивы – Лайма и Алла – вместе смотрелись очень стильно и органично.

