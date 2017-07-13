Алла Пугачева: Мне счастье не прощают

Алла Пугачева опубликовала свежую фотографию. Примадонна заявила, что ей не прощают счастье.

Алла Пугачева редко радует многочисленных подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram фотографиями. Однако на сей раз Примадонна выложила свежий снимок, на котором запечатлена с обнаженными плечами и распущенными волосами. Интересно, что артистка снята без грамма косметики.

"Я ЖИЗНЬ пою.Мне СЧАСТЬЕ не прощают", – коротко написала Пугачева в сопровождении к фото. Многочисленные подписчики предположили, что таким образом артистка отреагировала на критику, поступающую в адрес ее молодого мужа, телеведущего, юмориста и шоумена Максима Галкина, который с завидной регулярностью начал публиковать в своем аккаунте в той же социальной сети подробности их семейного отдыха в Юрмале.

Как оказалось, многим фанатам пары не нравится, что Максим начал выставлять их с Аллой жизнь напоказ, тем самым возбуждая зависть и прочие негативные эмоции. Однако фраза Пугачевой произвела прямо противоположный эффект. Артистку поддержали.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 12 2017 в 2:02 PDT

"Пойте, Алла Борисовна от души. Вам прощается все", "Солнечная, Счастливая и Талантливая ❤❤❤", "Вы– лучшая в жизни миллионов людей! Дай Бог Вам вдохновения и ангела на плече!", "Вы заслужили счастье", "Настоящая и этим прекрасна! @):– @):– @):-", "Алусик! Прелесть! Люблю!" – рассыпались в комплиментах и словах поддержки фанаты.

Напомним, в настоящее время, как и в прошлом году, лето Алла Пугачева проводит в Юрмале. Вместе с Максимом Галкиным и их детьми Елизаветой и Гарри Примадонна отдыхает на роскошной вилле "Марта", которую снимает за весьма кругленькую сумму. Отдых Алле пошел на пользу: она выглядит посвежевшей и еще более стройной.