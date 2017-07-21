Пугачева изумила страстным поцелуем с Галкиным

Максим Галкин поделился трогательным семейным видео, на котором он запечатлен вместе с женой Аллой Пугачевой. Пользователи Сети поразились, с какой нежностью и любовью певица поцеловала шоумена.

Максим все чаще стал демонстрировать в соцсетях семейную идиллию с женой, что очень радует преданных поклонников пары. На свежем видео зафиксировано, как Примадонна делает массаж своему благоверному и ворчит, а тот шутливо грозится отправить ее на заработки.

После забавного диалога Алла страстно целует мужа в шею, а тот весело хохочет. Очевидно, что супруги, отдыхающие с детьми в Юрмале, счастливы вместе. Галкин объяснил, каким образом появился этот ролик.

"С утра прострелило спину в области загривка, попросил жену сделать массаж", – рассказал подписчикам популярный юморист. Максим похвастался, что у его любимой женщины волшебные руки, из нее получилась прекрасная массажистка, так как талантливый человек талантлив во всем.

Пользователи интернета, посмотрев домашнее видео Пугачевой и Галкина, пришли в необычайный восторг. Некоторые были растроганы до слез тем, как мило и гармонично супруги смотрятся вместе.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 21 2017 в 9:41 PDT

"Какие вы чудесные", "Милахи", "Спасибо,что пускаете в свои "закрома " семейного быта. Так приятно побыть внутри... После этого вы как родные, спасибо!", "Так приятно смотреть. Счастье через экран ко мне выпрыгнуло.😀😀😀", "Максим просто класс ! Алла Борисовна как всегда прекрасна", "Такие милые такие простые домашние 🤗", – умиляются пользователи Сети.