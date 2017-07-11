Кержаков жестко наказал непутевую мать своего ребенка

Футболист лишил бывшую возлюбленную денег и возможности видеть сына. Несчастная теперь не знает что делать.

Когда в 2010 году знаменитый форвард питерского "Зенита" Александр Кержаков увел у хоккеиста Кирилла Сафронова жену Екатерину, никто и подумать не мог, какой драмой все обернется. В 2013 году у влюбленных, которые официально не оформляли отношения, родился сын Игорь. А год спустя Кержаков обвинил Сафронову в злоупотреблении наркотиками и подал в суд с требованием лишить ее права воспитания их ребенка.

"Все это его фантазии! – кричал тогда Александр Добровинский, адвокат Сафроновой. – Через полгода после рождения малыша мать помещают в больницу, в отделение для астматиков. А спустя несколько дней переводят в палату, где лежат душевнобольные! Это была полутюрьма-полулечебница. Моя подзащитная провела там два с половиной месяца. Потом ее упекли туда снова, еще на два месяца. Бабушка Екатерины, навестив внучку, ужаснулась. Катю пичкали непонятными препаратами – астму они точно не лечат!"

В итоге, как говорят, мальчика растила няня – посторонняя женщина из Молдавии. А родную мать к малышу не пускали...

В прошлом году Екатерина родила дочь. "Я обратилась за единовременной выплатой, которая мне была положена по рождению ребенка, но 47 729 рублей мне так и не перечислили, – вздыхает Сафронова. – Уверена, это из-за того, что меня стараниями Александра ограничили в правах на нашего общего сына Игоря. Когда я прихожу в соответствующие органы и говорю, что хочу видеть ребенка, а Кержаков не дает, они мне сообщают: "А вот он говорит, что не против, но вы сами не посещаете сына".

"Собранные мною самостоятельно справки, что я не принимаю наркотики, для суда значения не имеют. А если я официально встану на учет в наркодиспансере, Александр тут же станет трубить: "Вот видите! Она же наркоманка!" – цитирует Екатерину "Экспресс-газета".