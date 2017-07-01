После разрыва с Романец Гусев поскандалил с экстрасенсом

Звезда "Дома-2" Антон Гусев подставил участницу "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецову. Молодой человек опубликовал в Сети переписку с ясновидящей, раскрыв при этом ее личные данные.

"Я написала Антону сообщение, в котором поинтересовалась, чего, по его мнению, не стоит говорить, чтобы не выставить его в негативном свете. Я правда не хотела подливать масла в огонь в и без того непростой ситуации", – рассказала Николь.

Однако, по словам экстрасенса, экс-участник "Дома-2" оставил без ответа ее сообщение А после того, как увидел в интернете рассуждения Кузнецовой о его разрыве с Викторией Романец, разместил в своем микроблоге скриншот переписки с экстрасенсом, где был виден номер телефона ясновидящей.

Теперь девушка вынуждена сменить номер телефона. Звезда "Битвы экстрасенсов" уверена, что демарш Гусева стал реакцией на ее слова, опубликованные в СМИ. Кузнецова назвала поступок Гусева глупым, пишет "СтарХит".

"Во-первых, это просто глупо, а во-вторых, не по-мужски. Но я не удивлена. Все стало еще интереснее, когда мой директор через общих знакомых обратился к Гусеву, чтобы тот удалил пост. На это он, окончательно потеряв связь с реальностью, ответил, что я должна ему позвонить и попросить об этом", – отметила Николь.

enter; width:100%;"> Публикация от Николь Кузнецова (@nikol.official) Июн 21 2017 в 3:18 PDT

Отметим, что через какое-то время Антон Гусев все же удалил пост со скриншотом переписки с ясновидящей. Возможно, экс-участник "Дома-2" все же решил соблюсти нормы приличия.