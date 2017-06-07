Больного Слава Зайцеву увозят из России

Модельер рассказал про жизнь в столице моды и красоты. Своим углом там он обзавелся много лет назад.

Отцу российской от-кутюр Славе Зайцеву 79 лет. В последнее время он заметно сдал – после тяжелой операции на коленном суставе передвигается с палкой, с трудом говорит, страдает болезнью Паркинсона. Это тяжелое заболевание, при котором человек теряет контроль над движениями, начинается упадок сил, депрессия, нарушения сна, а потом происходит дрожание рук и ног. Возможно, поэтому рядом с Зайцевым есть помощник, на которого можно опереться во всех смыслах.

Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, модельер остается все таким же элегантным, стильным, утонченным. В 6.20 утра, как правило, он уже на работе. Но порой сбегает от московской суеты – самолеты увозят его во Францию.

"Каждый месяц я бываю в Париже, где у меня есть небольшая квартира-студия, – рассказал модельер корреспонденту Dni.Ru – Ее я приобрел на свой первый гонорар, полученный от сотрудничества со знаменитой косметической компанией. Вот и езжу оплатить коммунальные услуги – примерно 400 евро в месяц. Кроме того, в столице моды и красоты я ищу новые интересные ткани, аксессуары, дополнения для будущих коллекций".

А вот отдых на морях и океанах Зайцев не любит – предпочитает любимое Подмосковье. "У меня в Щелковском районе есть семь соток земли, рядом река – красота необыкновенная, – рассказал Слава. – Это даже не столько загородный дом, сколько мой творческий центр или даже музей-усадьба". У Зайцева там хранятся все награды и подарки, несметное количество журналов мод, картин, эскизов, тканей, фотографий из прошлого и книг".