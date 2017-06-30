В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка

Следователи не стали возбуждать дело в связи с кончиной во Владивостоке бывшей певицы группы "Лицей" Жанны Роштаковой. По данным правоохранителей, смерть не носит криминальный характер.

Представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщил, что дело после смерти певицы Жанны Роштаковой не будут возбуждать. По данным СУСК, ее тело было обнаружено в ванне без признаков насильственной смерти.

"Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер", – цитируют представителя правоохранительных органов РИА Новости.

Напомним, о смерти Жанны Роштаковой публично объявил ее друг, певец Прохор Шаляпин еще зимофй. Он предположил, что Жанна могла умереть из-за падения на голову полки. По словам артиста, у певицы не было проблем со здоровьем. Поэтому версий, почему певица скоропостижно скончалась, у ее родных было много.

По одной из них, причиной смерти мог быть несчастный случай. "Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Может быть, это был несчастный случай. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной", – поделился своими предположениями друг покойной, певец Прохор Шаляпин.

enter; width:100%;"> Публикация от Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Май 24 2016 в 9:27 PDT

Он же озвучил и другую версию. "Насильственная смерть из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально", – сообщил Шаляпин.

А вот свекровь и бывший муж Роштаковой рассказали о проблемах со здоровьем Жанны. Якобы ее могло подвести сердце. "Результаты экспертизы завтра только будут известны. Я думаю, что сердечный приступ произошел у Жанночки. В эту ночь плохо она себя чувствовала. Я не могу сказать, почему, что с ней произошло. Знаем одно, что было плохо ей, – сообщил Михаил в недавнем интервью. – Когда нашли ее, там пузырек корвалола, валерьянки был".

Жанна Роштакова – лауреат молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, победитель конкурса "Утренняя звезда" в старшей вокальной группе в 1999 году в Юрмале. Как рассказал представитель группы "Лицей" Евгений Яковлев, Роштакова не входила в основной состав группы, но "один или два раза" выступала "на подмене".

