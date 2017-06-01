Звезду "Ворониных" уволили с работы

Известная актриса Екатерина Волкова, полюбившаяся зрителям благодаря сериалу "Воронины", сообщила поклонникам о конце эпохи. Артистка осталась без работы.

Екатерина поделилась грустной для своих почитателей новостью в Instagram. Москвичи любили актрису не только из-за ее ролей в сериалах, но и ходили на спектакли с ее участием.

Волкова поделилась фото, на котором видна ее рука с трудовой книжкой. И вывеска – Государственный театр киноактера. Судя по сообщению звезды, с 1 июня она там больше не служит.

"Первый день лета и перемен. С сегодняшнего дня официально безработная. Забрала трудовую из театра киноактера, так как распустили всю нашу труппу. И такое случается))" – философски заметила Екатерина.

За период работы в театре у Волковой было много приятных моментов. Но все рано или поздно проходит. "Конец большой эпохи! Спасибо всем моим зрителям за эту Любовь длиной в 14 лет, – с благодарностью обратилась к поклонникам артистка. – И, конечно, спасибо любимым коллегам! P.S. Друзья, ищу работу, если что".

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Июн 1 2017 в 8:34 PDT

Похоже, у Екатерины черная полоса в жизни, которая, как известно, однажды закончится белой полосой. А пока мало того, что актриса осталась без работы, так ей еще и новый дом сломали недавно.

Волкова и ее супруг Андрей Карпов на протяжении года согласовывали газовое снабжение в своем загородном особняке, собирая документы по инстанциям. Именно тогда к паре приехала команда Первого канала "Идеальный ремонт" и привела в порядок кухню-гостиную – единственную комнату в доме, где сейчас можно жить.

В скором времени к супругам пришли газовщики, дабы проверить состояние газопровода. Пришлось демонтировать потолок и часть новой кухни. "Потолок сломали, сняли часть кухни, посмотрели, как и что заведено, после чего сказали: "Вы молодцы!" И уехали", – пожаловалась актриса.

На потолке в доме Волковой была особая, имитирующая бетон штукатурка, которую тщательно выводили мастера. Теперь придется все делать заново, но пара не теряет надежды встретить Новый год в большой компании в отремонтированном особняке.