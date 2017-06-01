У актрисы Веры Васильевой появилась дочь

После смерти мужа Вера Васильева осталась практически одна. Однако от тоски ее спасла совершенно посторонняя женщина.

Казалось бы, жизнь Веры Васильевой сложилась счастливо: она прожила в браке с актером Владимиром Ушаковым больше 50 лет, реализовала амбиции в работе. Вот только детей у нее не было. Однако об этом она пожалела лишь когда осталась одна. "Это было в последние годы жизни Володи, когда он уже тяжело заболел. Без мужа я оказалась совершенно беспомощной перед проблемами. Я выбивалась из сил", – призналась Васильева.

И тут в ее жизни появилась женщина по имени Дарья. Однажды зимой, когда муж Васильевой в очередной раз лежал в больнице, она еле шла с тяжелыми сумками по темной улице. Ни о каком такси и речи быть не могло, потому что расстояние от клиники до дома было весьма внушительным. Неожиданно актрисе пришла на помощь некая девушка, которая взяла у нее тяжелые сумки.

После этого случая Вера сблизилась с Дарьей, та даже познакомила актрису с родителями и купила поддержанный автомобиль, чтобы возить именитую приятельницу.

Сейчас Васильева не представляет своей жизни без этой спутницы. Дарья делает подарки, одаривает вниманием. "А главное, я чувствую ее любовь... Я не была матерью, но редкая дочь проявит такую заботу, как Даша ко мне..." – отметила актриса.

Через некоторое время Дарья родила дочь Светлану. Васильева и к ней стала питать теплые чувства. "Хочу заметить, что до того, как я увидела ее, никогда не испытывала умиления или каких-то особенных чувств к детям. Не было ничего, кроме страха, что они вечно чего-то хотят, кричат, балуются... И вдруг незаметно для себя стала понимать, что влюбляюсь в эту девочку. А когда она подросла, как-то совершенно естественно стала называть меня "бабушка". А я считаю ее своей внучкой", – цитируют Веру Васильеву "7 Дней".