Самбурская напугала нездоровой худобой

Певица и актриса Настасья Самбурская внимательно следить за своей фигурой. Однако некоторые поклонники начали замечать, что звезда слишком уж исхудала.

Обеспокоенные интернет-пользователи атаковали страницу Самбурской в социальной сети Instagram. Поклонники пытаются донести до актрисы, что такой образ жизни может довести до анорексии.

"Настенька, кушай сытнее, совсем исхудала, одни косточки остались", – беспокоится один из комментаторов. "Чересчур уже! Давай без фанатизма, а то скоро превратишься в скелет!" – поддерживает его другой.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 8 2017 в 2:28 PDT

"Хватит худеть как тростинка стала скоро совсем прозрачная будешь", – наставляет пользователь сети. При этом многие комментаторы удивлялись тому, куда исчезла грудь Самбурской.

Судя по публикациям в социальной сети, певица активно занимается спортом. На странице артистки в социальной сети Instagram достаточно часто появляются снимки из спортивного зала.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Апр 29 2017 в 7:28 PDT

Тренирует Самбурская и удары ногами и руками. Похоже, в экстренной ситуации исполнительница сможет постоять за себя.