Самбурская напугала нездоровой худобой
Обеспокоенные интернет-пользователи атаковали страницу Самбурской в социальной сети Instagram. Поклонники пытаются донести до актрисы, что такой образ жизни может довести до анорексии.
"Настенька, кушай сытнее, совсем исхудала, одни косточки остались", – беспокоится один из комментаторов. "Чересчур уже! Давай без фанатизма, а то скоро превратишься в скелет!" – поддерживает его другой.
"Хватит худеть как тростинка стала скоро совсем прозрачная будешь", – наставляет пользователь сети. При этом многие комментаторы удивлялись тому, куда исчезла грудь Самбурской.
Судя по публикациям в социальной сети, певица активно занимается спортом. На странице артистки в социальной сети Instagram достаточно часто появляются снимки из спортивного зала.
Тренирует Самбурская и удары ногами и руками. Похоже, в экстренной ситуации исполнительница сможет постоять за себя.
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