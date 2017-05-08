Аршавин дал дочери мужское имя

Известный футболист Андрей Аршавин рассекретил имя грудной дочери. Пара приняла решение назвать ее Есеней.

Именитый спортсмен и его жена долгое время держали в тайне всю информацию, касающуюся грудной дочери. О необычном имени для нее они рассказали друзьям.

"Дочку Андрей и Алиса решили назвать довольно необычным, но очень красивым именем Есеня", – цитирует друга семьи Starhit. По его словам, это имя хорошо сочетается с фамилией и отчеством и имеет испанское происхождение.

Примечательно, что данные из открытых источников говорят об обратном. Исследователи считают, что имя Есеня мужское и имеет славянское происхождение.

Публикация от ⚽️Arshavin Andrey⚽️ (@arshavin_official) Окт 15 2015 в 12:45 PDT

Еще более забавной эту ситуацию делает тот факт, что после рождения ребенка в СМИ возникла некоторая путаница относительно его пола. Сначала коллега Аршавина сообщили, что у футболиста появился сын. Только спустя несколько дней стало известна, что жена родила спортсмену дочь.

Друг семьи рассказал, что Аршавин старается как можно больше времени проводить со своей дочерью. "Постоянно прилетал из Казахстана, чтобы понянчить девочку, – он души в ней не чает, обожает гулять с ней, укладывать спать", – добавил он.