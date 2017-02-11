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Сын Аршавина оказался дочерью

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press\Zamir Usmanov
Жена Андрея Аршавина Алиса в социальной сети Instagram сообщила о рождении дочери. Примечательно, что в начале февраля 2017 года появилась информация о том, что у пары родился сын.
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В Сети появляется все больше и больше противоречивой информации о четвертом ребенке Андрея Аршавина. Сначала сообщалось, что жена футболиста Алиса родила мальчика – об этом рассказали соратники спортсмена по клубу еще 1 февраля.

Теперь же, спустя неделю, высказалась о ребенке сама мать. Она написала в социальной сети Instagram, что родила Аршавину девочку. По словам супруги футболиста, роды прошли 11 февраля, передает "Стархит".

Фото опубликовано Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10)

Таким образом, остается непонятным, как соратники Аршавина по клубу могли поздравить его с рождением ребенка за 10 дней до родов. Тем не менее факт остается фактом: сын Аршавина оказался дочерью.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года. Торжество прошло достаточно скромно. Дата церемонии до последнего держалась в секрете, рассказал один из гостей. "Даже для некоторых родственников это было неожиданностью, – рассказал он. 

Как писали Dni.Ru, ранее футболист состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Они прожили вместе девять лет, у них родились трое детей. В 2012 году Аршавин и Барановская расстались.

11 февраля 2017, 17:17
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