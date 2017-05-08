Анастасия Стоцкая родила второго ребенка

Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая во второй раз стала мамой. Звезда родила девочку.

Стоцкая уже второй день принимает поздравления от друзей и близких. Исполнительница родила девочку 7 мая, но рассказала об этом в Сети только спустя сутки.

"Вчера в 15:08 аист принес нам нашу принцессу", – написала певица. Рост ребенка при рождении составил 53 сантиметра, вес – 3,37 килограмма.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Май 7 2017 в 11:29 PDT

Поклонники певицы оставили сотни комментариев под снимком, на котором запечатлена малышка. "Настя! От всей души поздравляю! Здоровья вам и доченьке!" – пишет один из комментаторов. "Свершилось?! Ура, поздравляю. Настя, здоровья и счастья вам с малышкой!" – вторит ему другой. Всего за час публикация набрала больше шести тысяч отметок "Мне нравится".

Отметим, по некоторым данным, Анастасия и ее муж Сергей уже выбрали имя для дочери. "В первый раз муж предложил имя в честь моего отца – назвать Александр. А во второй раз предложила я в честь близкого-близкого-близкого человека, которого уже нет с нами", – заявила певица во время недавнего интервью.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Апр 22 2017 в 1:58 PDT

Как писали Dni.Ru, о беременности Анастасии Стоцкой стало известно еще в январе 2017 года. Певица и ее муж уже воспитывают сына Александра, которому в июле исполнилось пять лет.