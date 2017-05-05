Стоцкая объявила о своем решении перед родами

Последние недели беременности даются Анастасии Стоцкой непросто. Певица призналась, что ее нервы буквально на пределе, и заявила, что приняла решение отказаться от анестезии.

Нервы у беременной вторым ребенком Анастасии Стоцкой как натянутая струна. "Рожать волнительно, и вообще меня сейчас все раздражает. Я тяжело переношу прямые эфиры с поклонниками, потому что сейчас не могу нормально реагировать на некоторые сообщения. Мои нервы на пределе. Это часто происходит у беременных девушек. А я и так очень эмоциональная по своей природе!" – призналась Стоцкая.

Анастасия намерена не идти проторенным путем своих коллег по шоу-бизнесу и отказалась от анестезии во время родов. "Мне, конечно, страшно. Я очень переживаю, чтобы все прошло хорошо. Тем более что рожаю сама, без всяких штучек в виде анестезии, которая стала очень популярна в последнее время. Я много читала разных книжек на эту тему и абсолютно согласна с тем мнением, что рожать нужно самой. Маме нужно дать малышу возможность пройти путь, который задуман природой, самостоятельно. Конечно, тех девочек, которые прибегают по каким-то причинам к обезболивающим, я осуждать не могу. Это дело каждого. Но мой малыш должен родиться естественным путем, без анестезии. Это будет правильно!" – уверена Анастасия.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Май 1 2017 в 1:11 PDT

Певица уже полностью подготовилась к появлению второго ребенка. Из-за того, что ей сейчас довольно сложно передвигаться, Стоцкая делает покупки через интернет. "Я не могу ездить по пробкам, искать место для парковки. Поэтому давно использую социальные сети как пространство, где можно делать покупки. Это очень удобно", – цитирует артистку "Собеседник".

Говорят, Анастасия подарит своему супругу дочь. Более того, якобы Настя и Сергей уже выбрали имя для малышки. "В первый раз муж предложил имя в честь моего отца – назвать Александр. А во второй раз предложила я в честь близкого-близкого-близкого человека, которого уже нет с нами", – заявила певица во время недавнего интервью.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Апр 22 2017 в 1:58 PDT

Напомним, о беременности Анастасии Стоцкой стало известно еще в январе 2017 года. Тогда певица заявила, что они с мужем мечтают о девочке, но пол будущего ребенка был еще неизвестен

