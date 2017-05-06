Украинская певица объяснила танец без трусов перед детьми

Украинская певица Лора Суперфин, чью снимки в откровенном наряде без нижнего белья с выступления перед детьми вызвали настоящий скандал в Сети, заявила, что фотографии подверглись монтажу. По ее словам, в реальности наряд был не таким прозрачным.

Скандал, который вызвали сомнительные фотографии, не стихает на протяжении уже нескольких дней. В том, что артистки подчас выбирают для своих выступлений откровенный наряды нет ничего удивительного. Однако многих возмутило, что в таком виде певица Лора Суперфин вышла перед детскими соревнованиями.

На кадрах, появившихся в Сети, отчетливо видно, что на "Миссис мира-2016" отсутствует нижнее белье. Этот факт певица не отрицает, однако настаивает, что в реальности все выглядело намного приличнее, чем это представлено на снимках. "Мой комбинезон не такой прозрачный как на фото! Он сшит из специальной ткани для танцевальных и спортивных нарядов", – цитирует сайт "Комсомольская правда в Украине" Лору Суперфин.

"Мы делали фотосессию для афиши, и все снимки выглядят вполне пристойно. А на соревнованиях кто-то выбрал неудачный снимок, обработал фотошопом и выложил в сеть… И пошла эта волна негатива!", – объяснила она. "Дети ничего похабного такого не заметили. Им все очень понравилось. И когда мы уезжали, недалеко от нас стояла стайка девочек. Они посылали мне воздушные поцелуи. Я им отвечала тем же", – добавила певица.

По ее собственному признанию, она очень переживала из-за поднявшегося скандала, плакала и пила успокоительное. Однако позже смогла придумать, как обернуть возникнувший резонанс на пользу благому делу. "Комбинезон, получивший такую известность в сети, я решила выставить на аукцион и вырученные средства использовать на благотворительность", – заявила Суперфин.