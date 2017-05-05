Садальский публично оскорбил Максакову

Станислав Садальский сообщил о том, что собирается стать участником акции "Бессмертный полк", причем планирует нести фото не своего родственника, а матери актрисы Людмилы Максаковой Марии. В адрес же правнучки и тезки легендарной артистки скандально известный актер лишь выругался.

Станислав Садальский принял участие в съемках очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир". Причем, со слов актера, ему озвучивали совсем другую тему шоу. а не ту, которая в итоге и была снята. Об этом Садальский рассказал на своей страничке в социальной сети "Живой журнал".

"✔️Опять тв обмануло меня... Позвали на "Прямой эфир", посвящённый 9 мая и Евровидению, главное, их предупредил – ни слова про Максакову... Обманули ((( смотрите по России 1 – что получилось", – написал Станислав.

Однако, по всей видимости, Корчевникову удалось смилостивить Садальского. Потому как далее скандально известный артист сообщил: "Боря Корчевников подарил портрет величайшей певицы СССР! СПАСИБО".

Затем Садальский объявил, что намерен принять участие в марше "Бессмертный полк", который состоится 9 мая после парада Победы. Причем Станислав намерен нести портрет Марии Максаковой. Однако вовсе не оперной дивы, а ее прабабушки. Кстати, в адрес вдовы экс-депутата Дениса Вороненкова, находящейся сейчас в Киеве, Садальский высказался довольно жестко.

"Обязательно пойдем по улице с Людмилой Васильевной с портретом мамы, трижды...!!! Лауреатом Сталинской премии Марии и пусть знают, какая великая Бабушка, её дочь царица театра Вахтангова Людмила и полная дура внучка!" – написал Станислав, выделив жирным шрифтом последние три слова.

На резонный же вопрос подписчиков, почему в "Бессмертном марше" примет участие Мария Максакова, которая, как известно, не служила и не воевала, Станислав Садальский ответил: "есть ещё такое понятие и трудовой фронт))".

Ранее дурой Максакову назвала и ее мать. Об этом сообщил Садальский."👁сейчас по РТР идет "Прямой эфир" Боря корчевников спрашивает, что вам сказала мама когда вы уехали в Киев , Мария Максакова увиливает. Боря настойчив... Маша по прежнему молчит в коммунистическо– киношных традициях.... а я знаю, что сказала Людмила Васильевна, Марии Петровне ! – какая же ты дура, на меня тебе наплетать, отца хотя бы пожалей", – написал Садальский на своей страничке в Instagram.