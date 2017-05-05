Садальский публично оскорбил Максакову

Анисину поздравляют с третьим ребенком Варнаву наказали за песню о Путине Заявление Бузовой вызвало переполох Королева осталась без волос Дом-2

Выбор читателей

Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
партнеры
Пятница 5 мая
Лента новостей
13:24
Иностранные оркестры пройдут в колоннах "Бессмертного полка"
13:22
В России хотят ввести новый ЕГЭ
13:11
Сколько стоит безопасность пассажиров
12:44
Москвичку избили в туалете за отказ от секса
12:20
Как получить кешбэк от покупок
12:05
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
11:59
Нейросети помогут отпраздновать День Победы
11:57
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
11:43
Таджикистан объяснил "бунт" против "Бессмертного полка"
11:38
В Москве нашли самые популярные места неправильной парковки
11:30
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
11:17
Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
10:27
Ампулы с битым стеклом попали в российские больницы
10:15
Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы
10:12
Лидер сборной России сбежал в США
10:03
Главные события Москвы с 5 по 11 мая
09:49
Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
09:43
Заболевшая раком из-за Johnson & Johnson отсудила $110 млн
09:35
Водитель маршрутки играл в нарды за рулем (видео)
09:10
Ученые доказали пользу мата
09:07
Знаменитые мамочки показали свои прелести
09:02
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
08:46
В Петербурге нашли труп инкассатора
08:44
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
08:36
Названа дата премьеры нового "Гарри Поттера"
08:15
Москва отреагировала на панику Вашингтона
08:07
Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными
07:56
В Москве налетчики в масках ограбили автосервис
22:02
Зейналова родит Евстигнееву дочь
22:00
Красотка из "Дома-2" оголила грудь после операции
21:58
Раскрыто новое место жительства Павла Дурова
21:56
Испытание гигантской мышеловки запечатлели на видео
21:39
Газировка ежегодно убивает десятки тысяч человек
21:25
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
21:02
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
20:53
Коммунисты проиграли борьбу за юго-восток столицы
20:42
Путин сделал заявление по сносу хрущевок в Москве
20:28
Как украинцы ездят в "агрессивную" Россию на заработки
20:23
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
20:21
Экс-мэр Саратова скончался за рулем автомобиля
19:52
Почему Толкалину замуж не берут
19:39
Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
19:37
Фетисов скончался на 65-м году жизни
19:17
Гаджеты тормозят развитие речи у детей
19:00
Что стало с Закошанским после закрытия "Говорим и показываем"
18:58
В ДТП с машиной полиции пострадали четыре человека
18:54
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
18:40
В Подмосковье рабочего насмерть завалило листами профнастила
18:32
Из окна общежития в центре Москвы выпала студентка
18:14
Дочь Захаровой госпитализирована после нападения собаки
18:06
Сын Порошенко оголился перед мальчиками
17:56
Российские ученые изобрели убийцу герпеса
17:54
Поддержка Путина достигла беспрецедентного уровня
17:48
Движение Моссовет готовит митинг за снос хрущевок
17:46
Из-за Самойловой "Евровидению" грозит чудовищный иск
17:34
За что Навальный любит Грефа
17:33
Ольга Орлова показала новорожденного сына
17:28
Названы имена погибших при крушении вертолета в Башкирии
17:27
Навальный попался на лжи про Развозжаева
17:23
Ле Пен забросали яйцами
17:22
Португалец покорил волну со скрипкой в руках (видео)
17:22
Непомерное богатство Киркорова и Лепса возмутило Лозу
16:55
ОНФ контролирует исполнение поручений президента
16:54
Пелагея после родов перестала следить за собой
16:54
Российские бомбардировщики перепугали США
16:39
Диетологи раскрыли секрет идеального завтрака
16:37
Художник Павленский получил политическое убежище во Франции
16:28
Джигурда и Анисина отмечают важную дату
16:28
Путин расспросил Собянина о танцах
16:26
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа назло матери
16:21
Определено идеальное количество секс-партнеров
16:07
Барановская сбежала вместе с младшим сыном
15:56
В Москве объявлен желтый уровень опасности
15:52
Сын актрисы Мельниковой привел в восторг своим видом
15:49
Сколько россияне потратят на отпуск
15:38
Россиянам запретили вешать георгиевские ленты на авто
15:34
В выходные Москву завалит снегом
15:25
Михалкова ужаснула изменившимся лицом
15:23
Россия поставила США мат в Арктике
15:21
Война стратегий или война за стратегию?
15:11
Топ-10 городов для туристов-веганов
15:05
Семь фактов о новом iPhone
14:59
Путин отверг наглые обвинения Эрдогана
14:57
Муж Елизаветы II отказался выходить в свет
14:54
К маю все подтягиваются
14:51
Лавров посмеялся над финскими журналистами (видео)
14:36
Президент поручил сделать переселение из ветхого жилья постоянным
14:24
Варнава сильно постарела из-за врачебной ошибки
14:21
Раскрыт секрет сарафанного радио
14:20
Лариса Вербицкая сдалась после долгой борьбы
14:19
В Кремле Путин открыл памятник князю Сергею Александровичу
14:06
Министр приковылял на костылях к Путину
13:55
Украина жаждет смерти Януковича за решеткой
13:54
Девятиэтажки снесут по просьбам москвичей
13:39
Почему Трамп и Путин "забыли" об Украине
13:36
Убившая восемь детей женщина избежала тюрьмы
13:34
Ученые обнаружили гены "матерщинника"
13:33
Друзья высмеяли 67-летнего актера "Ширли-мырли" за брак с молодой
13:32
Бородина защитила Бузову от звезд "Дома-2"
13:27
В Москве открылась "уЛИЦА" Вениамина Голубицкого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
Как российских туристов унижают в Турции
Кабаева в прозрачном платье похулиганила после шоу
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
Анисину поздравляют с третьим ребенком
Шоу-бизнес

Садальский публично оскорбил Максакову

Станислав Садальский и Мария Максакова. Фото: dni.ru
Станислав Садальский сообщил о том, что собирается стать участником акции "Бессмертный полк", причем планирует нести фото не своего родственника, а матери актрисы Людмилы Максаковой Марии. В адрес же правнучки и тезки легендарной артистки скандально известный актер лишь выругался.
прочитано 2367 раз

Станислав Садальский принял участие в съемках очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир". Причем, со слов актера, ему озвучивали совсем другую тему шоу. а не ту, которая в итоге и была снята. Об этом Садальский рассказал на своей страничке в социальной сети "Живой журнал".

ПО ТЕМЕ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева

Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище

Садальский назвал причины убийства Вороненкова

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"✔️Опять тв обмануло меня... Позвали на "Прямой эфир", посвящённый 9 мая и Евровидению, главное, их предупредил – ни слова про Максакову... Обманули ((( смотрите по России 1 – что получилось", – написал Станислав.

Однако, по всей видимости, Корчевникову удалось смилостивить Садальского. Потому как далее скандально известный артист сообщил: "Боря Корчевников подарил портрет величайшей певицы СССР! СПАСИБО".

Станислав Садальский. Фото: sadalskij.livejournal.com

Затем Садальский объявил, что намерен принять участие в марше "Бессмертный полк", который состоится 9 мая после парада Победы. Причем Станислав намерен нести портрет Марии Максаковой. Однако вовсе не оперной дивы, а ее прабабушки. Кстати, в адрес вдовы экс-депутата Дениса Вороненкова, находящейся сейчас в Киеве, Садальский высказался довольно жестко.

"Обязательно пойдем по улице с Людмилой Васильевной с портретом мамы, трижды...!!! Лауреатом Сталинской премии Марии и пусть знают, какая великая Бабушка, её дочь царица театра Вахтангова Людмила и полная дура внучка!" – написал Станислав, выделив жирным шрифтом последние три слова.

На резонный же вопрос подписчиков, почему в "Бессмертном марше" примет участие Мария Максакова, которая, как известно, не служила и не воевала, Станислав Садальский ответил: "есть ещё такое понятие и трудовой фронт))".

Ранее дурой Максакову назвала и ее мать. Об этом сообщил Садальский."👁сейчас по РТР идет "Прямой эфир" Боря корчевников спрашивает, что вам сказала мама когда вы уехали в Киев , Мария Максакова увиливает. Боря настойчив... Маша по прежнему молчит в коммунистическо– киношных традициях.... а я знаю, что сказала Людмила Васильевна, Марии Петровне ! – какая же ты дура, на меня тебе наплетать, отца хотя бы пожалей", – написал Садальский на своей страничке в  Instagram.

Автор: Наталья Аряева5 мая 2017, 12:01

комментарии

Политика

Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
За что Навальный любит Грефа
Ле Пен забросали яйцами

Шоу-бизнес

Хилькевич в рванине перепутали с бомжом
Друг Борисовой: Дану выгодно выставлять наркоманкой
Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой
Садальский публично оскорбил Максакову

Проишествия

Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы
Фетисов скончался на 65-м году жизни

Lifestyle

От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Ядерная кнопка агрессора Трампа перепугала Кинга
Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок
Шоу-бизнес

Анисину поздравляют с третьим ребенком

Прославленная фигуристка тщательно скрывает свое положение
Происшествия

Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы

Загорелось здание в Лубянском проезде
Шоу-бизнес

Пухлая Бородина нежно припала к Собчак

Ведущую "Дома-2"обвинили в надменности и злобе
Шоу-бизнес

Садальский публично оскорбил Максакову

Скандально известный актер не выбирал выражений

Гороскоп

Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май

Фоторепортажи

Знаменитые мамочки показали свои прелести
Муж Елизаветы II отказался выходить в свет
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите

Спорт

Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
Лидер сборной России сбежал в США
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
Украинский футболист забил самый абсурдный автогол (видео)

Регионы

Кадыров получил тяжелую травму
Прокуратура оценит выступление акробатов в храме (видео)
Челябинский школьник избил одноклассника живым ежом
Урал терроризируют ядовитые черные змеи (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru