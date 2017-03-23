Садальский назвал причины убийства Вороненкова

Известный актер, друг певицы Людмилы Максаковой Станислав Садальский высказался о гибели ее зятя, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Политик был застрелен в центре Киева днем 23 марта.

Садальский узнал громкую новость от корреспондента Dni.Ru. "Да что вы говорите! Не может быть! Не может быть! Я сейчас позвоню Людмиле", – ответил он.

Позже актер дал более развернутый комментарий. "Людмила считает, что ему просто повезло. Предателям везде плохо. А сбитый летчик никому не интересен. Вообще, она всю жизнь хотела, чтобы ее дочь (певица Мария Максакова. – Прим. ред.) вышла замуж за Дениса Мацуева. Но получилось по-другому".

Артист уверен, что в гибели Вороненкова виновны украинские спецслужбы. "Я считаю, что это все-таки от них исходит. Я сталкивался с украинскими спецслужбами. Сначала мне запретили въезд, потом разрешили. Я спросил, гарантирует ли мне кто-то мою безопасность, если я буду там находиться. Мне ответили: нет. Я очень удивился и решил, что при этой власти я на Украину точно не поеду. Сами украинцы уже устали от бардака, который у них творится", – заявил Станислав.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен днем 23 марта в центре Киева. Его охранник и убийца ранены и находятся в больнице.

В украинскую столицу экс-депутат и его жена, певица Мария Максакова уехали в конце прошлого года. Против него в России были выдвинуты обвинения в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.