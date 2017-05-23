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Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина

Олеся Бословяк. Фото: instagram.com/olesyabos
Молодая жена помощника российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина Олеся Бословяк беременна во второй раз. Бывшая солистка группы "Мобильные блондинки" уже определилась с местом, где будет рожать.
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Полтора года назад 28-летняя исполнительница родила 58-летнему мужу дочку. И теперь счастливые супруги снова готовятся стать родителями. Свое интересное положение Бословяк не афишировала. Зоркие папарацци углядели у Олеси округлившийся живот.

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Будущая мать пришла на день рождения своей тезки – актрисы Олеси Судзиловской, где и продемонстрировала журналистам свои изменившиеся формы. По информации светских СМИ, исполнительница находится на шестом месяце. 

"Все идет по плану, все хорошо. Пополнение в семье ожидается летом, уже совсем скоро", – сообщила журналистам привлекательная экс-солистка "Мобильных блондинок".

Ехать в заграничный элитный перинатальный центр, как это делают многие знаменитости, Бословяк не собирается. "Рожать буду в Москве, так как здесь самые лучшие врачи", – цитирует Олесю сайт Life.ru.

Владимир Кожин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Напомним, дочь супругов Алена появилась на свет в январе 2016 года. Для Бословяк она стала первым ребенком, а Кожин уже воспитывает сына от предыдущего брака.

Как писали Dni.Ru, помощник Путина (а в недавнем прошлом управляющий делами президента России) Владимир Кожин женился на супермодели, солистке группы "Мобильные блондинки", финалистке конкурсов "Мисс Земля-2013" и "Краса России-2011", Олесе Бословяк летом 2014 года. Разница в возрасте новобрачных составила 30 лет.

Влюбленные с размахом сыграли свадьбу в усадьбе Архангельское. Поздравить молодоженов приехало множество гостей. Вместе с большим скоплением отечественных звезд был замечен и премьер-министр России Дмитрий Медведев, сделавший селфи с Николаем Басковым.

Николай Басков и Дмитрий Медведев. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Среди звезд на свадьбе Кожина и Бословяк присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Лара Фабиан, Игорь и Ольга Крутые, Жасмин, Владимир Винокур, Галина и Марина Юдашкины, Стас Михайлов, Наташа Королева, коллега Олеси по группе "Мобильные блондинки" Антонина Клименко и многие другие.

Фото: instagram.com/olesyabos

Автор: Иннокентий Звездинский23 мая 2017, 18:37

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