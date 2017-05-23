Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина

Молодая жена помощника российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина Олеся Бословяк беременна во второй раз. Бывшая солистка группы "Мобильные блондинки" уже определилась с местом, где будет рожать.

Полтора года назад 28-летняя исполнительница родила 58-летнему мужу дочку. И теперь счастливые супруги снова готовятся стать родителями. Свое интересное положение Бословяк не афишировала. Зоркие папарацци углядели у Олеси округлившийся живот.

Будущая мать пришла на день рождения своей тезки – актрисы Олеси Судзиловской, где и продемонстрировала журналистам свои изменившиеся формы. По информации светских СМИ, исполнительница находится на шестом месяце.

"Все идет по плану, все хорошо. Пополнение в семье ожидается летом, уже совсем скоро", – сообщила журналистам привлекательная экс-солистка "Мобильных блондинок".

Ехать в заграничный элитный перинатальный центр, как это делают многие знаменитости, Бословяк не собирается. "Рожать буду в Москве, так как здесь самые лучшие врачи", – цитирует Олесю сайт Life.ru.

Напомним, дочь супругов Алена появилась на свет в январе 2016 года. Для Бословяк она стала первым ребенком, а Кожин уже воспитывает сына от предыдущего брака.

Публикация от Olesya Kozhina-Boslovyak (@olesyabos) Ноя 27 2016 в 4:29 PST

Как писали Dni.Ru, помощник Путина (а в недавнем прошлом управляющий делами президента России) Владимир Кожин женился на супермодели, солистке группы "Мобильные блондинки", финалистке конкурсов "Мисс Земля-2013" и "Краса России-2011", Олесе Бословяк летом 2014 года. Разница в возрасте новобрачных составила 30 лет.

Публикация от Olesya Kozhina-Boslovyak (@olesyabos) Ноя 20 2013 в 11:28 PST

Влюбленные с размахом сыграли свадьбу в усадьбе Архангельское. Поздравить молодоженов приехало множество гостей. Вместе с большим скоплением отечественных звезд был замечен и премьер-министр России Дмитрий Медведев, сделавший селфи с Николаем Басковым.

Среди звезд на свадьбе Кожина и Бословяк присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Лара Фабиан, Игорь и Ольга Крутые, Жасмин, Владимир Винокур, Галина и Марина Юдашкины, Стас Михайлов, Наташа Королева, коллега Олеси по группе "Мобильные блондинки" Антонина Клименко и многие другие.