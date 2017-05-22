Розу Сябитову обвинили в брачных аферах

Не утихает скандал, в котором замешана Роза Сябитова. Писательница Наталия Земская обратилась в суд с претензиями к свахе, которая обещала помочь наладить личную жизнь, но вместо этого исчезла сразу после получения денег.

Женщина решила захотела выйти замуж, воспользовавшись услугами Сябитовой. Стольких, мол, она переженила. Но поиски суженого закончились громким судебным разбирательством. "Я заплатила Сябитовой по контракту 250 тысяч рублей. Собирала эти деньги на другие цели, но решила потратить на устройство личной жизни, поверив ее обещаниям, которые услышала в программе "Давай поженимся!", – поделилась с журналом "Телепрограмма" Наталия Земская.

По словам Натальи, она сразу поняла, что именитая сваха блефует, но решающую роль сыграло то, что Сябитова ведет телепрограмму на Первом канале. Земская подписала договор, внесла сумму в размере 250 тысяч рублей, после чего ей пообещали, что Новый год она будет встречать не одна. Но не ту-то было. Сябитова исчезла вместе с деньгами писательницы. Попытки выйти на связь с Розой плодов не принесли, поэтому Земская обратилась в суд, который обязал недобросовестную сваху возместить ущерб в размере 325 тысяч рублей. Сябитова на данный момент долг не выплатила и, по всей видимости, не очень торопится.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Мар 9 2017 в 1:14 PST

Dni.ru связались со свахой и попросили подтвердить или опровергнуть информацию. "Я с уважением отношусь как к своей работе, так и к людям, которые обращаются ко мне за помощью. Я всех призываю внимательно читать договор. Поставив свою подпись, вы соглашаетесь с тем, что написано выше, но, если вы недостаточно внимательно читаете, это ваша проблема", – сказала сваха.

Роза Сябитова неоднократно подчеркивала, что никогда никому свадьбу не гарантировала: "Браки совершаются на небесах, а я всего лишь оказываю консультационные услуги, помогая одиноким людям встретить друг друга".