Названа причина смерти мужа Сябитовой

Главная сваха страны не корит себя. Мол, виноваты взрослые, которые не смогли ее направить.

Сваха из программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова свою личную жизнь так и не устроила. У нее было несколько мужей, но каждый раз что-то мешало семейному счастью.

"Я не дала любви своему первому мужу, а он этого заслуживал! – призналась Роза. – Я выходила замуж без любви. У меня был молодой человек, который обманул мои ожидания. А его друг Михаил Сябитов в меня безумно влюбился и предложил выйти за него замуж. Я честно сказала, что не люблю его, на что он ответил: "Ничего страшного. Моей любви на двоих хватит!"

"Мне кажется, если бы он ощущал мою любовь, до сих пор был бы жив. – вздохнула сваха. – 90-е он пережил трудно: остался без работы. У него случился инсульт, потом на этом фоне – инфаркт. Мы были обеспеченной семьей, и в одночасье ничего не осталось. Человек потерял работу и не смог обеспечивать семью".

"Я его выходила, но этого оказалось недостаточно. Мужчине нужна вера, опора, которую дает только женщина. А у него не было стимула, потому что он не чувствовал моей любви", – заявила Роза.

Впрочем, себя она не винит. "Во-первых, это бессмысленно: не могу ничего вернуть. Во-вторых, была молодой и ничего не понимала. Скорее винить надо взрослых, которые были рядом со мной. Они должны были подсказывать мне и направлять", – цитируют сваху "Только звезды".