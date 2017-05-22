После столкновения с Меладзе Джамала объявила о смерти

Украинская певица Джамала сообщила печальную новость. Скандально известная исполнительница осталась без дедушки.

О том, что у нее умер близкие родственник, певица Джамала объявила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе пройдет в Кучук Озене в 15.00", – сообщила исполнительница. Отметим, что "дженазе" означет "похороны", и состоятся они в Крыму.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на печальное известие. Поклонники рассыпались в словах поддержки и соболезнованиях артистке. Ранее Джамала выражала недовольство тем, что у нее нет возможности навещать своего больного дедушку, проживающего на полуострове. Власти Крыма на это ответили приглашением посетить республику, причем в любое время.

Ранее Джамала жестко ответила на слова продюсера Константина Меладзе. Тот извинился за неудачное выступление рок-группа O.Torvald, занявшей лишь 24 место на конкурсе "Евровидение", заявив, что в таком результате виновато жюри национального отбора, в которое, кстати, входил он сам, Джамала и другие музыкальные эксперты.

Однако певица не сочла нужным извиняться. "Я абсолютно не согласна с тем, что жюри Национального отбора должны извиниться за свой выбор, и лично я ни за что извиняться не собираюсь. Коллективный балл от жюри совпал с баллом, который O.Torvald получили по результатам зрительского голосования, то есть и жюри, и зрители проголосовали за этого участника вместе", – жестко заявила певица.

Напомним, Константин Меладзе заявил, что 24 место для Украины это "позор". Музыкант подчеркнул, что именно Джамала настаивала на том, чтобы страну на конкурсе представляла именно рок-команда O.Torvald. "Ей понравилось, и проголосовала. Без учета перспектив на Евровидении. А мне кажется, что все-таки нужно думать на несколько шагов вперед", – заметил Константин Меладзе.

