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Света Светикова экстремально похудела

Светлана Светикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Популярная актриса и певица Светлана Светикова сильно похудела. Артистка колесит по стране с маленьким сыном Миланом, с которым застряла в Ноябрьске из-за сильного холода.
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Светлана Светикова стала матерью три года назад. Популярная актриса и исполнительница очень быстро вышла из декретного отпуска и буквально окунулась в работу. Примечательно, что на гастроли Светикова берет сына Милана. Из-за большой занятости и забот о ребенке артистка сильно похудела.

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Это отметили и многочисленные подписчики Светиковой ее аккаунта в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлена в черных брюках и майке. Рядом с ней заснят и трехлетний Милан. Пока одни подписчики умилялись красоте ребенка, прочие отметили резко очерченные скулы Светы, руки с сильно заметными венами и ее общую худощавость.

"Ой какая худенькая 😱", "Светочка, вы такая красивая! Но прям хууууденькая! скулы ввалились( надо вам отдохнуть, наверно..." – так прокомментировали внешность Светиковой обеспокоенные фанаты.

Впрочем, многие поклонники все равно были покорены красотой Светланы, а ее худоба лишь оттенила привлекательность звезды мюзикла "Нотр-Дам де Пари". "Красотка!!!!", "Какая ты красивая,Света !Настоящая женщина !", "😍💋💋💋💋💋👍👍👍👍👍👍", – оценили Светикову подписчики.

Кстати, в настоящее время Светикова с сыном застряли в Ноябрьске. Всему виной – холода. Об этом рассказала сама певица: "Безумный декабрь..... из самолета в самолет ... из поезда в поезд.... мой сын – Герой. Согреваемся любовью ❤ Ноябрьск -52😐 Поезда не ходят, самолёты не летают, машины ......замерзают... ждем потепления 💡"

Отметим, что часто Светикову в поездках часто сопровождает не только сын Милан, но и супруг – фигурист-акробат Алексей Полищук. Ранее в интервью Светлана рассказала о встрече с избранником: "Мы познакомились на ледовом шоу "Огни большого города" Ильи Авербуха, где я пела, а Алексей выступал в качестве ледового акробата. Он был всегда внимателен и заботлив и настолько сильно отличался от тех мужчин, которые встречались мне раньше, что вскоре произошло волшебство: вроде еще нет понимания, что любишь человека, а уже хочешь от него детей. Это странное чувство..."

Автор: Наталья Аряева23 декабря 2016, 14:48
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