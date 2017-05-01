Звезду "Дома-2" срочно госпитализировали
В конце апреля Холявин перенес тяжелую операцию – ему увеличили подбородок. После этого у звезды "Дома-2" резко ухудшилось самочувствие.
"На протяжении двух дней у меня держалась температура выше 38 градусов, кружилась голова, скакало давление, – рассказывает бывший участник реалити-шоу. Мне стало очень плохо", – рассказал Холявин. После двух дней страданий, русский Кен решил вызвать скорую помощь.
"Врачи быстро приехали и приняли решение тут же госпитализировать. Сейчас делают анализы, чтобы установить причину столь резкого ухудшения состояния здоровья", – добавил Холявин. Он уточнил, что диагноз пока неизвестен, но врачи уже назначили ему препараты, чтобы нормализовать давление.
Холявин предположил, что плохое самочувствие является нормой для послеоперационного состояния. "Не знаю, связано ли ухудшения моего состояния с пластикой или нет, я пока еще не связывался с хирургом", – цитирует его "Стархит".
Напомним, Егору Холявину предстоит перенести несколько хирургических вмешательств. Некоторые операции предполагают и имплантацию. Так, у Холявина появятся вставки в груди и в области живота.
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