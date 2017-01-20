Манучаров рассказал о женитьбе на американке

Ушлые журналисты застали Вячеслава Манучарова с новорожденным сыном и любимой женщиной. Говорят, шоумен намерен жениться.

В начале января Вячеслава Манучарова приметили в Нью-Йорке. Российский артист был замечен в одном из кафе в компании любимой женщины Доры Надеждиной. При этом на руках Манучаров держал новорожденного сына Даниила.

В близком окружении артиста рассказали, что в США он проведет первые месяцы жизни сына, а в его ближайших планах – свадьба, которую Вячеслав намерен отпраздновать узким семейным кругом. Единственной проблемой, по словам приятеля актера, остается место жительства будущей семьи. Дело в том, что возлюбленная Манучарова не хочет возвращатьcя в Россию, а сам он не может оставить работу. Теперь пара фактически живет на две страны.

"Я очень счастлив рождению сына, это был настоящий сюрприз, ведь роды начались неожиданно – в десять вечера 1 января. Что касается свадьбы – позвольте оставить нашу личную жизнь нам, если мы примем какое-то решение, то известим близких и друзей", – цитирует Вячеслава Манучарова Life.ru.

Напомним, в самом начале января у 35-летнего артиста, прославившегося ролями в фильмах "Любовь-морковь", "Ласковый май и проекте "Большая разница", родился сын. Как удалось выяснить журналистам, малыш весом 4 кг и ростом 57 см появился на свет в одной из нью-йоркских клиник и получил имя Даниил. Матерью ребенка является американка русского происхождения – врач-педиатр Дора Надеждина.

Влюбленные вместе на протяжении нескольких лет. Дора живет в США много лет – с Манучаровым они познакомились во время одного из корпоративных мероприятий, которое вел Вячеслав. Пара воспитывает дочь Нину, также появившуюся на свет в Америке. Кроме того, от первого брака у Манучарова есть шестилетняя дочь Арина.