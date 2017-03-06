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Ирина Пегова о роли в порнофильме

Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina
Ирина Пегова рассказала о своей работе. Она призналась, что готова сыграть хоть проститутку.
прочитано 3691 раз

Ирина Пегова, в отличие от многих артистов, в условиях кризиса неплохо справляется. У артистки есть работа, она не находится в простое. "Я только что отснялась в четырехсерийной истории "Акушерка". Сейчас снимаюсь в фильме "Домашний арест". Параллельно репетирую спектакль – в апреле премьера. После этого запланированы еще съемки в двух фильмах. Дай бог, чтобы для меня кризис был таким", – выразила надежду Пегова.

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А сейчас Ирина играет роль проститутки. "Танька, добро пожаловать" ее называют. С этой точки зрения нет ограничений. Если это не порнофильм", – подчеркнула популярная актриса. Ирина призналась, что у своих героинь черпает разные навыки. К примеру, сыграв акушерку, Пегова отметила, что  может зашивать женщинам животы и, если что, принять роды. А вот мудрости ее героини не учат. "Бесполезно это все, на чужих ошибках никто не учится", – отметила актриса.

Несмотря на множество успешных проектов, у Пеговой есть и премия "Золотой дятел" – аналог американской награды "Золотая малина", присуждаемая актерам за самые неудачные фильмы. Ирина получила такую премию за фильм "Возвращение мушкетеров". "Мне о присуждении такой награды сказали по прошествии какого-то времени. У меня есть роли гораздо хуже. И вообще съемки этого фильма – один из прекрасных моментов, которые я буду вспоминать всю жизнь, там была хорошая компания, замечательные артисты, прекрасные объекты…", – рассказала актриса.

С недавних пор Ирина рассталась со своим образом русской красавицы – она остригла волосы. По признанию Пеговой, она страшно не любила такой имидж, который упорно в ней видело множество людей. "Я себя такой не вижу, это не соответствует мне. Мне это всегда навязывали, хотели меня в таком образе видеть, я адски сопротивлялась этому, не хотела быть такой. Поэтому решила постричься, отрезать эту косу. И сразу почувствовала себя по-другому, мне понравилось. Смена имиджа дает любой женщине какой-то глоток свежего воздуха", – цитирует Ирину Пегову сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева6 марта 2017, 14:08
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