Питт возобновил отношения с Энистон

Иностранные СМИ сообщили сенсационную новость: Брэд Питт активно восстанавливает отношения с Дженнифер Энистон. После развода с Анджелиной Джоли голливудский секс-символ внезапно вспомнил о бывшей жене.

Примечательно, что Питт много лет назад бросил Энистон как раз ради Джоли, с которой он сейчас мучительно расстается. Иностранные СМИ утверждают, что Дженнифер игнорировала Брэда все эти долгие годы, прошедшие с их развода в 2005 году. И только сейчас, когда актер вновь стал свободным, его бывшая жена согласилась возобновить общение.

По информации издания Us Weekly, первым на контакт пошел 53-летний Питт. Он поздравил Энистон с Днем рождения. 11 февраля звезде "Друзей" исполнилось 48 лет. Источники из близкого окружения актера сообщили журналистам, что он нашел телефон блондинки по своим засекреченным каналам связи и отправил ей сообщение с добрыми пожеланиями.

"С этой смс-ки их общение возобновилось. Брэд признался Джен, что ему тяжко приходится из-за развода с Джоли. Они еще что-то друг другу писали, вспоминали общие моменты из прошлого", – сообщил информатор, пожелавший остаться неназванным.

Так как актеры были женаты пять лет, воспоминаний о совместной жизни у них осталось немало. Интересно, что нынешний муж Энистон – ее коллега по цеху Джастин Теру – даже и не думает ревновать. Он с пониманием относится к страдающему Брэду и не возражает против их с Дженнифер общения. "Джастин полагает, что сейчас между Брэдом и Джен может быть только дружба. И он прекрасно понимает, что его жена по-человечески хочет поддержать и помочь своему бывшему, оказавшемуся в сложной ситуации", – отметил собеседник издания.

A man falls in love through his eyes, a woman falls in love through her ears ☺️������ Публикация от ❤️Brad & Jen ❤️ (@anistonpittlove) Апр 4 2015 в 2:12 PDT

К слову, ранее СМИ сообщали, что Энистон так и не простила экс-супруга за измену. Более того, репортеры утверждали, что актриса даже злорадствовала, узнав о разводе Джоли и Питта. Пользователи социальных сетей и те, кто следит за жизнью голливудских звезд, долго ждали, когда Дженнифер прокомментирует расставание актеров. Этот момент настал, и высказывания Энистон оправдали ожидания многих поклонников. Фанаты были уверены, что красотка не проявит сочувствия к бывшему мужу, ведь когда-то Питт ушел от нее к Джоли. Так и произошло. "Да, это карма!" – с легко различимым злорадством заявила Дженнифер. Но потом представители актрисы заверили, что она такого не говорила.

They had love that will last forever between them, no matter what! ��☺️�� Публикация от ❤️Brad & Jen ❤️ (@anistonpittlove) Апр 2 2015 в 9:05 PDT

Напомним, Брэд и Анджелина познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году и закрутили служебный роман, приведший к разводу Питта и Энистон. Спустя семь лет, в 2012-м, Анджелина, которую с тех пор называли разлучницей, и Брэд объявили о помолвке. Свадьба, которую ждал весь мир, состоялась в августе 2014 года в поместье влюбленных Шато Мираваль.

Публикация от AngelinaBradJoliePitt (@maridiasoli66) Фев 22 2017 в 5:26 PST

О решении звездных супругов расстаться стало известно 19 сентября 2016 года. Джоли подала документы на развод, а официальной причиной назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Также она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Кроме того, пошли слухи, что Брэд Питт закрутил роман с партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Французская актриса назвала это чушью.