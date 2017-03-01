Дочь Федосеевой-Шукшиной сбежала в Африку

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга живет в Африке. Наследница именитой актрисы сбежала на далекий континент из-за семейных проблем.

Ольга Шукшина прибыла в Россию, чтобы принять участие в передаче Леонида Закошанского "Говорим и показываем". Женщина рассказала о том, что на протяжении долгого времени не может решить с матерью, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной квартирный вопрос. Ольга хочет продать свою долю, однако мать категорически против.

Тогда Шукшина переехала жить в небольшой городок в Африке, который находится на берегу Красного моря. Ольга объяснила свое радикальное решение желанием убежать от проблем. По словам младшей наследницы актрисы, она не может попасть в квартиру, ставшую предметом спора, потому что семья Федосеевой-Шукшиной поменяла замки. То, что произошло, неблагоприятным образом сказалось на здоровье Ольги.

"Была попытка убежать, скрыться и остаться незамеченной. Хотелось убежать от проблем. Поэтому я сделала такой выбор. Появилось такое место, которое мне по карману и по здоровью. Эти причины дали мне нишу, в которой я себя чувствую комфортно и защищенно. Та сторона продолжат играть со мной в молчанку. Уже просто невозможно носиться с этой историей. Почему-то ходим вокруг да около уже не один год", – объяснила Шукшина.

В африканском городке Ольга снимает квартиру. Двухкомнатные апартаменты обходятся ей примерно в три тысячи рублей в месяц. "Еда тоже недорогая, можно жить по-человечески. Хожу каждый день на рынок, он в десяти минутах ходьбы от дома", – сообщила Ольга. Также она регулярно посещает церковь.

В Подмосковье Ольга сдает свое жилье. А еще Шукшина открыла собственный магазин – секонд-хэнд с невысокими ценами. Этот бизнес приносит Ольге небольшой доход. "Мне хватает на то, чтобы покрыть аренду магазина и моей квартиры, а также на зарплату моей помощнице", – отметила Шукшина. Впрочем, Ольга частенько бывает в России. К примеру, узнав из прессы, что Лидия федосеева-Шукшина плохо себя чувствует, Ольга немедленно приехала в Москву.