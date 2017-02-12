Брошенная дочь рвется к Федосеевой-Шукшиной

Дочь известной российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия дала откровенное интервью. Она рассказала, что хочет помочь матери.

Старшая дочь Шукшиной Анастасия редко общалась со своей матерью. Она рассказала, что встречи с родственницей всегда были напряженными.

"Она там сидит чай пьет, я сижу кофе пью или чай, то есть, вы знаете, как отбытие наказания. Я видела, что ей тоже было некомфортно со мной", – заявила Анастасия. Она добавила, что Федосеева-Шукшина даже не поздравила ее со свадьбой.

Несмотря на холодные отношения, Анастасия рвется в Москву и готова помочь матери. "Если я могу ей чем-то помочь сейчас, то есть ухаживать, принимать участие в ее жизни, да. Если это касается каких-то материальных ценностей, абсолютно нет. Я ничего не хочу – ни денег, ничего!" – отметила она.

При этом дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что не претендует на наследство. "Мне больше ничего не надо. Вы знаете, когда я потеряла папу, мне очень хочется с ней встретиться, мне очень хочется ей позвонить" – цитирует ее НТВ.

Отметим, по словам Анастасии, Федосеева-Шукшина даже не знает о смерти своего первого супруга, которые скончался от рака в октябре 2016 года. "Сначала у меня была первая мысль позвонить ей, сказать, все-таки он был ее первым мужем. Я не знаю, что меня сдержало", – поделилась героиня телепередачи.