Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство

Популярная певица Бейонсе, ожидающая двойню, появилась на церемонии "Грэмми" в провокационном наряде – практически голая и с нимбом над головой. Пользователи Сети посчитали, что артистка в своем величии утратила связь с реальностью, и обругали ее за бесстыдство.

Недавно Бейонсе объявила, что ждет двух детей, и обнародовала фотосессию, где она позирует в нижнем белье. Акцент на всех снимках – на ее большом животе. Вероятно, артистка хотела доказать своим ненавистникам, что вынашивает двойню сама.

Во время первой беременности звезды было иначе. Так как исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение и не появлялась в свете, а потом внезапно пришла на красную дорожку с большим животом, сплетники пустили слух, что он накладной, а малыша супругам родила суррогатная мать.

Теперь же Бейонсе только и делает, что демонстрирует всем свое изменившееся тело. И платья будущая мать двойни надевает максимально открытые.

Для прошедшей В Лос-Анджелесе 59-й церемонии вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" певица выбрала спорный наряд. Пользователей Сети смутили золотой нимб с короной над головой артистки и чересчур откровенное платье. Надо обладать большой смелостью, чтобы появиться на публике в костюме жрицы любви и одновременно с атрибутом, указывающим на святость. Людей, особенно верующих, покоробила такая "адская смесь".

Фото опубликовано Anita Tsoy (@anitatsoy) Фев 12 2017 в 9:54 PST

"Костюмчик" – цыганщина уездного покроя, несмотря на обилие драг.металлов и камней! Причем, судя по нимбам вокруг головы, она "Богородица", прости Господи....", "Она что, хочет себя к лику святых причислить? Прямо сама Святая Мадонна!", "А муж по Заповедям, которые касаются всех народов, должен оберегать целомудрие и чистоту своей жены. Мир давно перевернулся с ног на голову", – ужасаются россияне.

Другие религиозные люди пытаются оправдать бейонсе. "В православии и осуждать большой грех, таки все этим грешат. Зато дома и на работе все в иконах. Здесь сценический костюм. Прикрыты все срамные места. Картины эпохи возрождения тоже с голыми, вы ж восторгаетесь ими. Так и тут. Другой вопрос что на левой фотографии больно смахивает на богородицу. Ну так мы ж не знаем про что песня", – резонно заметил один из комментаторов.

Другой обратился к учениям мудрых: "Святые отцы писали: ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ПОТЕРЯЕТ СТЫД, МИР НЕ УСТОИТ. Думаю, мнение и пророчества святых куда компетентнее, чем размышления развращенной публики, которая не имеет и понятия, что такое приличие. Выглядеть и делать можешь, что угодно. Жизнь Твоя, и выбор есть у каждого – быть с добром или нет. Но навязывать это другим... Все-таки публичные люди должны понимать ту ответственность за людей, которые его слепо порой любят и нести что-то доброе и светлое, иначе деятельность подобных людей растлевает умы. В Св.Писании сказано, что неминуемо прийти соблазнам в мир, но тому, от кого оно приходит, будет очень плохо. Вот и выбирайте участь себе сами. От веры Вашей или нет, ничего не изменится. А потом удивляемся, почему столько бед и напастей в мире. Ропщем на Бога. А ведь плохое – результат нашей жизни. Духовные законы никто никогда не отменит. Радует лишь то, что еще не весь мир потерял этот стыд".

Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Большинство же комментаторов решили не касаться религиозной темы и просто высказали свое фи беременной Бейнсе за склонность к оголению. По мнению народа, ничего красивого в таком непрошеном стриптизе нет.

"Что ж голая не вышла????? Было бы гораздо креативнее!!!", "Смело, конечно, но думаю животик можно было на показ не выставлять", "Зачем было спекулировать своей беременностью?!", "Беременность – это нечто интимное....не нужно это напоказ выставлять....", "Это некрасиво вот так напоказ", "Зачем оголяться до такой степени?", "Уж не знают на чем деньги сделать....Конечно, беременность – это счастье. Ну давайте все, кто беременный, выйдут на улицу полуголые и будут кричать от счастья, чтобы все лицезрели их живот. Чокнутые. Ребенок еще не родился,а его уже "колбасят" на сцене. Простите, если что, но глупость несусветная", "Все хорошо в меру. На первой фотографии красиво, а на второй уж точно перебор", "И я против)) Можно быть прекрасной, не натягивая не по размеру блестящие трусы и сбрую. В положении женщина как правило вызывает невероятную нежность и умиление. Здесь же какое то отторжение", "Ой да можно было и без блестящих трусов выходить. 😏 полное раскрепощение", "Да просто ужас!", "Коротко скажу – позор", "Конкурс :" кто больше обнажится", – освистали Бейонсе зрители.

А вот певице Аните Цой, поделившейся фото беременной певицы с нимбом, все очень понравилось. "Потрясающе! Бейонсе, мать будущей двойни, на #grammys2017. По сравнению с ней костюм Гаги отошел на второй план. Это невероятно красивый, сексуальный перфоманс! Полное раскрепощение и креатив!" – восторгается Анита, назвавшая раскрепощенную Бейонсе королевой.

Одна из подписчиц Цой считает, что проблема не в "бесстыдстве" западной исполнительницы, а в восприятии чопорной отечественной публики. "Как отличается мнение наших от зарубежных женщин. Нашим бы все спрятать. И кормить не прилично на людях, и живот прикрыть, и с детьми никуда не ходить – родила сиди в песочнице. И беременность воспринимается как болезнь. Этого нельзя, того нельзя. Волос не стриги, заранее не покупай. Красивое фото и костюм. Всем показала что вынашивает сама, а не суррогат", – объяснила поведение Бейонсе ее сторонница.