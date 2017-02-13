Российский певец получил "Грэмми"
В создании записи также принимали участие музыканты Варшавского филармонического оркестра и Варшавского филармонического хора. Победа Диденко на "Грэмми" стала настоящей неожиданностью, ведь все внимание россиян было приковано к оперной диве Анне Нетребко. Многие надеялись, что именно ее пластинка будет признана лучшим классическим альбомом.
Тем не менее в номинации "Лучший классический альбом с сольным вокалом" лидерами стали Доротея Рошманн и Ян Бостридж. Увы, их Schumann & Berg в глазах жюри затмил талант Анны.
"Лучшее хоровое исполнение" – одна из самых престижных номинаций премии Американской академии звукозаписи. Победа Николая Диденко – знаковое событие для всех ценителей отечественной оперы.
Николай – обладатель редкого basso cantante или, как его часто называют музыкальные критики, лирического "певучего" баса. Выпускник Московского хорового училища им. Свешникова с юности мечтал о большой сцене. Уже в 26 лет Николай стал ведущим солистом театра "Новая опера", а в 28 начал выступать за границей.
В настоящее время певец выступает на сцене Большого театра, а также много времени посвящает гастролям. Для 40-летнего певца "Грэмми" – первая награда подобного масштаба. Как уже отметили российские музыкальные критики, эта победа – только начало.
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