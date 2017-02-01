Иностранные СМИ ликуют: популярная певица Бейонсе ждет двойню. 35-летняя супруга рэпера Джея Зи показала свой округлый живот.

Исполнительница опубликовала сообщение на своей странице в соцсети Instagram, в котором поделилась радостной новостью. Она во второй раз станет мамой.

Чтобы злопыхатели не пускали слухов про суррогатную мать, как во время предыдущей беременности, Бейонсе продемонстрировала живот.

"Мы хотим поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены два раза. Мы несказанно благодарны, что наша семья вырастет вдвое, и спасибо всем вам за добрые пожелания", – сделала заявление будущая мама, дав понять тем самым, что у нее в скором времени родятся двойняшки.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

В 2012 году у Бейонсе и Джея Зи родился первенец – дочка Блу Айви Картер. Она появилась на свет в одной из престижнейших клиник на Манхэттене. Артистка сообщила, что ее супруг присутствовал при родах.

Так как Бейонсе долгое время скрывала свое интересное положение и не появлялась в свете, а потом внезапно пришла на красную дорожку с большим животом, сплетники пустили слух, что он накладной, а малыша супругам родила суррогатная мать.

Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Окт 31 2016 в 9:51 PDT

Малышка Блю Айви – поистине золотой ребенок. Благодаря звездным родителям к камерам она привыкла еще во младенчестве. Папарацци постоянно преследуют девочку, а СМИ обсуждают каждый ее шаг. Судя по фото, Блю Айви – точная копия своего знаменитого отца. Окружение пророчит наследнице артистов звездное будущее. Впрочем, с такими родителями по-другому и быть не может.

Напомним, Бейонсе и Джей Зи вместе почти 15 лет. Они поженились в 2008 году, устроив тайную церемонию для самых близких друзей и родственников. В октябре 2014 года супруги повторно обменялись брачными клятвами во время церемонии на Корсике.

