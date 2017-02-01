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Певица Бейонсе ждет двойню
Исполнительница опубликовала сообщение на своей странице в соцсети Instagram, в котором поделилась радостной новостью. Она во второй раз станет мамой.
Чтобы злопыхатели не пускали слухов про суррогатную мать, как во время предыдущей беременности, Бейонсе продемонстрировала живот.
"Мы хотим поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены два раза. Мы несказанно благодарны, что наша семья вырастет вдвое, и спасибо всем вам за добрые пожелания", – сделала заявление будущая мама, дав понять тем самым, что у нее в скором времени родятся двойняшки.
В 2012 году у Бейонсе и Джея Зи родился первенец – дочка Блу Айви Картер. Она появилась на свет в одной из престижнейших клиник на Манхэттене. Артистка сообщила, что ее супруг присутствовал при родах.
Так как Бейонсе долгое время скрывала свое интересное положение и не появлялась в свете, а потом внезапно пришла на красную дорожку с большим животом, сплетники пустили слух, что он накладной, а малыша супругам родила суррогатная мать.
Малышка Блю Айви – поистине золотой ребенок. Благодаря звездным родителям к камерам она привыкла еще во младенчестве. Папарацци постоянно преследуют девочку, а СМИ обсуждают каждый ее шаг. Судя по фото, Блю Айви – точная копия своего знаменитого отца. Окружение пророчит наследнице артистов звездное будущее. Впрочем, с такими родителями по-другому и быть не может.
Напомним, Бейонсе и Джей Зи вместе почти 15 лет. Они поженились в 2008 году, устроив тайную церемонию для самых близких друзей и родственников. В октябре 2014 года супруги повторно обменялись брачными клятвами во время церемонии на Корсике.
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