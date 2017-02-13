Полуголую Спирс сравнили с Волочковой после несчастья

Бритни Спирс вышла в свет после сообщения о несчастье, которое случилось в ее семье. Всемирно известную певицу обругали за внешний вид и даже сравнили с "невыспавшейся Волочковой".

На днях в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка, предваряющая церемонию вручения престижной музыкальной премии "Грэмми", организатором которой стал Джей Зи. Будущий отец близнецов пригласил в отель The Beverly Hilton, где проходило мероприятие, множество знаменитостей: Николь Шерзингер, Крис Дженнер и Кортни Кардашьян, Полу Абдул, Рианну и многих других.

Однако особое внимание журналистов, которые стайкой вились вокруг отеля и работали внутри, привлекла к себе Бритни Спирс. Резко похудевшая певица появилась перед репортерами в коротком прозрачном платье, где все стратегически важные места были прикрыты серебряными звездами (или цветами, у кого какие были ассоциации с рисунком). Завершали картину распущенные светлые волосы, яркий макияж и лаконичные светлые босоножки.

Не успела Бритни выйти в свет и попозировать фотографам, как ее снимки, немедленно распространившиеся в Интернете, были встречены бурей негативной критики. В частности, поклонники и прочая заинтересованная общественность заявили, что Спирс выбрала неудачное платье, ужасный макияж, да и просто постарела. А русскоязычные комментаторы и вовсе сравнили зарубежную знаменитость с балериной Анастасией Волочковой.

Фото опубликовано Britney (@britneyspearspiece) Фев 12 2017 в 9:15 PST

"Ничоси она страшила... Ей тока с пакетом на голове ходить", "А визажисту руки оторвать...это ж надо такое было натворить..", "у нас бабки в метро на билетиках круче выглядят", "Дамммм, б/у, очень плохо выглядит....потасконно и патрепанно....", "Теперь я знаю, как выглядит невыспавшаяся Волочкова)))", "На лицо сильно постарела... А фигура неплохая – просто платье неудачное", "Вроде бы молодая женщина , а выглядит как трансвестит. Бритни , что с тобой стало, ужас", – прокомментировали образ певицы фанаты.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 19 2016 в 2:56 PST

Отметим, что это первое появление Спирс после сообщений о несчастье, которое настигло ее семью. Напомним, восьмилетняя дочь родной сестры певицы Джейми Линн Спирс разбилась на квадроцикле. По информации иностранных СМИ, девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после аварии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бритни обратилась в поклонникам, попросив их помолиться за девочку. По последним данным, сейчас девочке стало лучше.