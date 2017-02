Адель допустила оплошность на "Грэмми"

Официальная церемония должна была стартовать в 04:00 мск, но награды начали раздавать "заранее". Уже к 03:00 стало ясно, что нашумевшая пластинка Адель "25" победила в номинации "Лучший поп-альбом с вокалом".

А вот лучшим традиционным поп-альбомом с вокалом вопреки ожиданиям стал сборник Вилли Нельсона. Кантри-певец почти ежегодно побеждает на "Грэмми" в той или иной номинации, но в 2017-м все ждали триумфа нобелевского лауреата Боба Дилана.

Россиянка Анна Нетребко, увы, осталась без награды. В номинации "Лучший классический альбом с сольным вокалом" лидерами стали Доротея Рошманн и Ян Бостридж.

"Грэмми" за лучший регги-альбом достался сыну легендарного Боба Марли. Поклонники исполнителя не раз отмечали, что талантливый Зигги не отстает от отца!

Give thanks to the @RecordingAcad for the honor, my family, and all the artists keeping #reggae alive and well. LOVE #GRAMMYs #ziggymarley pic.twitter.com/g6hOjOXt1s