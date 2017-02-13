Адель допустила оплошность на "Грэмми"
Официальная церемония должна была стартовать в 04:00 мск, но награды начали раздавать "заранее". Уже к 03:00 стало ясно, что нашумевшая пластинка Адель "25" победила в номинации "Лучший поп-альбом с вокалом".
Congrats to Album Of The Year winner '25' @Adele #GRAMMYs pic.twitter.com/00oqwym8t1— Recording Academy (@RecordingAcad) 13 февраля 2017 г.
А вот лучшим традиционным поп-альбомом с вокалом вопреки ожиданиям стал сборник Вилли Нельсона. Кантри-певец почти ежегодно побеждает на "Грэмми" в той или иной номинации, но в 2017-м все ждали триумфа нобелевского лауреата Боба Дилана.
Россиянка Анна Нетребко, увы, осталась без награды. В номинации "Лучший классический альбом с сольным вокалом" лидерами стали Доротея Рошманн и Ян Бостридж.
"Грэмми" за лучший регги-альбом достался сыну легендарного Боба Марли. Поклонники исполнителя не раз отмечали, что талантливый Зигги не отстает от отца!
Give thanks to the @RecordingAcad for the honor, my family, and all the artists keeping #reggae alive and well. LOVE #GRAMMYs #ziggymarley pic.twitter.com/g6hOjOXt1s— Ziggy Marley (@ziggymarley) 12 февраля 2017 г.
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Hello, конечно, стала композицией года, но это еще не все. Почетная миссия исполнения песни в память о Джордже Майкле тоже досталась 28-летней Адель. От волнения ей даже пришлось прерваться и начать заново.
Beautiful @adele beautiful ���������������������������������������� #grammys pic.twitter.com/15wgWaL9Fl— Heisel Mora (@MCHeisel) 13 февраля 2017 г.
Добавим, что Адель покорила весь мир. Молодая звезда называет себя непубличной, притом что трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее песни возглавляют хит-парады рекордное количество времени, а жюри ведущих музыкальных фестивалей не устают вручать ей самые знаковые премии. Неужели Адель сдержит слово и уйдет со сцены?
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