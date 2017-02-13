Адель допустила оплошность на "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи. В этом году абсолютной звездой "Грэмми" стала талантливая 28-летняя англичанка Адель.

Официальная церемония должна была стартовать в 04:00 мск, но награды начали раздавать "заранее". Уже к 03:00 стало ясно, что нашумевшая пластинка Адель "25" победила в номинации "Лучший поп-альбом с вокалом".

А вот лучшим традиционным поп-альбомом с вокалом вопреки ожиданиям стал сборник Вилли Нельсона. Кантри-певец почти ежегодно побеждает на "Грэмми" в той или иной номинации, но в 2017-м все ждали триумфа нобелевского лауреата Боба Дилана.

Россиянка Анна Нетребко, увы, осталась без награды. В номинации "Лучший классический альбом с сольным вокалом" лидерами стали Доротея Рошманн и Ян Бостридж.

"Грэмми" за лучший регги-альбом достался сыну легендарного Боба Марли. Поклонники исполнителя не раз отмечали, что талантливый Зигги не отстает от отца!

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Hello, конечно, стала композицией года, но это еще не все. Почетная миссия исполнения песни в память о Джордже Майкле тоже досталась 28-летней Адель. От волнения ей даже пришлось прерваться и начать заново.

Добавим, что Адель покорила весь мир. Молодая звезда называет себя непубличной, притом что трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее песни возглавляют хит-парады рекордное количество времени, а жюри ведущих музыкальных фестивалей не устают вручать ей самые знаковые премии. Неужели Адель сдержит слово и уйдет со сцены?