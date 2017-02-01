Организаторы конкурса пошли навстречу Киеву
Воробьев о судьбе любовницы после измены
"Не жаль ни времени, ни ночей, ни дней, потому что они были счастливыми для нас обоих. Жаль тебя, потому что никто, так сильно, как я, тебя уже не полюбит. Люди не находят свое "счастье", разбив кому-то сердце. Все возвращается назад. И тебе просто придется пройти через это, как и мне, как и всем", – написал Воробьев в микроблоге.
Поклонницы бросились на помощь своему любимцу. "Чем больше читаю комментарии на странице Алексея, тем больше понимаю, что нельзя открывать людям всю душу – плюнут ведь всенепременно", "Где-то ждет тебя та самая, которая не предаст, для которой ты будешь тоже тот самый единственный", "Сил на прощение нужно больше, чем на злость. Злость сжигает изнутри. Прощение окрыляет и делает сильнее. Любви всем взаимной и добра", – написали девушки.
Правда, не все пользователи встали на сторону своего кумира. "Что за нытье? Расстались и все. Зачем что-то вспоминать и напоминать самому себе о прошлом?", "Может, и вам вернулось чье-то разбитое сердце", – предположили фолловеры.
Напомним, недавно певец рассказал о личной трагедии в соцсети. Алексей решил устроить любимой девушке сюрприз и специально ради нее прилетел из США, где снимается в сериале. Однако в квартире любимой он обнаружил другого мужчину. Позже Воробьев назвал изменщицу "шлюхой", но затем извинился за грубость.
Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" снова переживает перемены
Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой в купальнике
Супруга известного актера рассказала о гневе и обидах
Певица напугала подписчиков кровавыми ранами