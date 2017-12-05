Звезда "Дома-2" в прощальном письме набросилась на любовника

Мэри Кулешова уверяет, что все мосты сожжены. И сейчас она счастлива.

Мэри Кулешова из подмосковных Мытищ пришла на проект "Дом-2" в начале июня 2017-го. Она пыталась строить отношения с Саймоном Марданшиным, и эта пара считалась одной из самых экзотических. Но недавно Мэри выгнали за безобразное поведение – как бунтарку и опасную девчонку. Кулешова покинула Остров любви, а ее парень остался там в качестве участника.

Девушка решила порвать с предателем Саймоном и написала ему прощальное письмо. "Все, дальше хода нет, и можно не стараться, потуги тщетны, силы сочтены. И нет пути вперед, и хода нет обратно, теперь конец – все сожжены мосты, – пишет девушка. – Я всегда была виновата в нашей паре. Всегда и во всем. Саймон плачет – я виновна, Саймон руки распускает – снова я виновата. И никто не мог помочь нам, ему никто не указал, что его действия противопоказаны! А сейчас я счастлива".

Возможной причиной ее отповеди стал пост, опубликованный любовником. Он заверил поклонников, что с Мэри у них разные жизненные приоритеты. "Я узнал, как девочки тусят в непонятном угаре. Мы по-разному смотрим на семью и отношения. Никогда я так не ошибался, когда говорил: "Скоро увидимся, малышка", – заявил участник скандальной телестройки.

Публикация от Мэри Кулешова (@kulmary3) Дек 4 2017 в 10:37 PST

Сейчас Мэри, как пишет портал dom2life.ru, проводит много времени с подругой по несчастью, Алисой. И если Литинская до сих пор таит надежду на воссоединение с Виталиком Малышевым, то Кулешова больше не видит возможности быть вместе с бывшим парнем. Она настроена найти новую любовь, а отношения с Марданшиным пытается забыть.