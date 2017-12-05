Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером

По информации некоторых СМИ, Аглая Шиловская вышла замуж за актера Федора Воронцова. Свадьба была тихой и состоялась в кругу самых близких людей.

Лишь сейчас стало известно о свадьбе 24-летней актрисы, звезды шоу "Точь-в-точь" Аглаи Шиловской и актера Театра Вахтангова Федора Воронцова. "Ребята до последнего держали все в секрете, не хотели афишировать. Они основательно подошли к организации праздника. Федя во всем поддерживал любимую, помогал с хлопотами, подготовкой", – рассказала подруга Ольга.

По словам приятельницы, ради важного дня Шиловская похудела на пять килограммов. "Занималась спортом и следила за питанием. После тихой росписи в одном из московских загсов молодожены пригласили родных и друзей в ресторан. Свадьба получилась очень веселой. Тостов было огромное количество, а самые трогательные произнесли, конечно же, родители. Пожелали скорейшего появления наследников!" – цитирует Ольгу StarHit.

Публикация от Аглая Шиловская (@aglaiashilovskaia) Ноя 28 2017 в 4:56 PST

Отметим, что пока ни Аглая Шиловская, ни ее возлюбленный Федор Воронцов никак не прокомментировали информацию о бракосочетании. Однако ушлые журналисты внимательно рассмотрели фотографии привлекательной актрисы на ее официальной страничке в социальной сети Instagram.

Репортеры обратили внимание, что на свежих снимках Шиловская позирует с тонким золотым колечком на безымянном пальце правой руки. А еще примечательно, что фотографий с Федором у Аглаи крайне мало. Ранее девушка призналась, что предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. "Если мы с любимым человеком и оформим отношения на бумаге, об этом мало кто узнает", – сказала как-то в интервью Аглая Шиловская.