Изменщик Руссо оправдался за связь с московской королевой красоты

На одной из столичных вечеринок Авраама Руссо заметили в компании "Мисс Москва-2017" Елизаветы Лопатиной. Певец тут же поспешил оправдаться, что никаких отношений с королевой красоты не имеет.



"Я абсолютно не знаю эту "Мисс Москва", – заявил Eg.Ru Руссо.

По словам певца, он пришел в гости, а прямо у входа его атаковала эффектная девушка. "Назвалась Лизой. Начала говорить, что очень любит мои песни, что является моей фанаткой. В общем, то, что я ежедневно слышу по много раз", – рассказал певец.

При этом Авраам не стал скрывать, что успел рассмотреть красоту фанатки. "Безусловно, девушка яркая. Не просто так ее выбрали "Мисс Москва", – отметил он.

Руссо вместе с девушкой поднялся наверх. Красавица никак не хотела покидать своего кумира. "А я могу постоять рядом с вами?" – спросила она. "Пожалуйста, стой!" – ответил я. На этой вечеринке было не меньше сотни таких девушек. И каждая вторая пыталась встать или сесть рядом со мной. Если это доставляет им удовольствие, мне не жалко", – оправдался певец.

Авраам отметил, что пока не предпринимает никаких действий в личной жизни, он все еще надеется на улучшение отношений со своей женой Морелой. "Сложности у нас начались уже давно. Главная причина состояла в том, что мы жили на разных континентах", – уверяет артист.