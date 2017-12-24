Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!" Хотя все упреки в адрес телеведущей несправедливы.

Дана Борисова после возвращения с реабилитации из Таиланда начала новую жизнь – избавилась от старых друзей, отказалась от вредных привычек, продает квартиру, которая ассоциируется у нее с черным периодом в жизни, не позволяет себе впадать в депрессию. Единственное, что осталось уладить – отношения с бывшим мужем Максимом в вопросе воспитания общей дочери Полины.

"Изначально, когда я вернулась из Таиланда, Максим подал на меня в суд о взыскании алиментов, – рассказала Дана корреспонденту Dni.Ru. – Но там постановили, что я ничего не должна платить принудительно, поскольку не отказываюсь делать это добровольно".

"Максим настаивал на том, что я могу видеть дочь только два раза в месяц по одному часу в его присутствии, – продолжает Дана. – Но после многочисленных передач, на которые я ходила, особенно с участием Андрея Малахова, справедливость восторжествовала. И теперь я практически через день забираю к себе Полину. Единственное, что пока не решен вопрос с ночевками. Но 27-го будет встреча двух сторон, попытаемся составить мировое соглашение, я ведь семь месяцев не ночевала со своей девочкой".

Поведение бывшего мужа телеведущей кажется странным и даже хамским. Например, Дана сделала 10-летней дочери подарок – отвела ее в салон красоты на педикюр и детский новогодний маникюр, а Максим закатил скандал. "Дочь так мечтала о нем, да и мне, как маме, очень хочется, чтоб у нее были в порядке и ногти, и волосы, – чуть не плачет Дана. – А Максим, увидев это, стал присылать мне оскорбительные сообщения".

"Больше никаких маникюров, это какая-то проституция, в школу я Полину вожу и отвечаю за ребенка, а такие цветные ногти девочке ни к чему. не разлагай ее!", – показала Дана хамские послания от бывшего мужа.

И фраза проституцию – не самая дикая в этом потоке оскорблений матери своего ребенка. "Напиши в Инстаграме правду, а про меня хватит писать!, – пишем Дане Максим. – Напиши, что ты Иуда, которая продает своих близких, и неизлечимая наркоманка!"

"Я просто убита такими заявлениями, – плачет Дана. – Мне непонятно, как можно писать такие вещи женщине, матери, человеку, которому ты когда-то клялся в любви". И кажется, что проституция – именно немужское поведение ее бывшего мужа, а не невинный детский маникюр, на который Дана отвела дочь...