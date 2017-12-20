Актер Иншаков в тяжелом состоянии попал в реанимацию

Известный актер и каскадер Александр Иншаков доставлен в больницу. Ему уже провели операцию.

Состояние артиста оценивается как тяжелое. Подробности пока не известны. Президент Ассоциации каскадеров России подтвердил информацию о своей экстренной госпитализации, сообщает Telegram-канал Mash. Подробная информация пока недоступна.

"В Москве в реанимацию в тяжелом состоянии госпитализирован известный актер и каскадер Александр Иншаков. Сам Александр подтвердил эту информацию. Ему уже проведена операция", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Александр Иншаков – советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Первую свою большую роль Иншаков сыграл в 1992 году в боевике Андрея Андронникова "Крысиный угол". При его руководстве в качестве постановщика трюков были поставлены фильмы "Незнакомое оружие", "Рыцарский роман" и сериал "Бригада", в которых он также снялся и как актер.

Ранее Иншаков оказался замешан в крупном скандале, связанном с деятельностью Российской кинологической федерации (РКФ), главой которой является актер. Следователи подозревали, что организация мошенничала с членскими взносами. Владельцы собак якобы вносили членские взносы для участия в мероприятиях, при этом сами сотрудники РКФ будто бы не отражали их в бухгалтерской документации.

В ходе расследования следователи наведались домой к актеру. "Пришли в семь утра, постучали, вошли. Но ничего не искали, дали документы подписать. Да и что у меня дома искать? Все документы вывезли из Кинологической федерации. Сейчас еду в ГСУ разбираться, что это за обыски такие", – рассказывал тогда Иншаков. По словам артиста, следователи требовали от него финансовую документацию РКФ.