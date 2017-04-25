В особняке актера Иншакова на Рублевке прошли обыски

Знаменитость вызвали на допрос в Следственный комитет. Речь идет о мошенничестве.

В особняке Александра Иншакова в коттеджном поселке Рассказовка на элитном Рублевском шоссе прошли обыски. Из дома, если верить журналистам, были изъяты документы, связанные с деятельностью Российской кинологической федерации (РКФ), главой которой является актер. И следственные мероприятия якобы связаны с уголовным делом о мошенничестве, по которому Иншаков проходит свидетелем.

Ранее по факту присвоения денег были задержаны два сотрудника РКФ. Владельцы собак якобы вносили членские взносы для участия в мероприятиях, при этом сами сотрудники РКФ будто бы не отражали их в бухгалтерской документации.

"Пришли в семь утра, постучали, вошли. Но ничего не искали, дали документы подписать. Да и что у меня дома искать? Все документы вывезли из Кинологической федерации, – рассказал порталу Life.ru Иншаков. – Сейчас еду в ГСУ разбираться, что это за обыски такие". Он считает, что Российскую кинологическую федерацию путем возбуждения уголовного дела хотят взять под контроль.

Следственный комитет вызвал Александра Иншакова на допрос. "Следователи Следственного комитета по Москве требовали какие-то финансовые бумаги. У меня ничего не изъяли", – заявил актер в интервью РБК.