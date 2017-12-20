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Актриса Ирина Рахманова распухла до неузнаваемости

Ирина Рахманова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Актриса Ирина Рахманова поразила публику. Звезда "Девятой роты" пришла на премьеру нового фильма. 
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Пользователи Сети были поражены фотографиями с закрытого показа картины "Елки новые". Известная зрителям по ролям стройных девушек, Ирина Рахманова произвела настоящий фурор своим внешним видом. На кадрах с красно дорожки видно, что актриса одета в бесформенный серый комбинезон.

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Однако даже он не способен скрыть фигуру звезды "Девятой роты". Девушка явно поправилась. Поклонники актрисы заметили, что лицо Рахмановой выглядит словно распухшим. Если раньше Ирина демонстрировала окружающим точены скулы, то теперь выставляет на показ большие щеки.

Публикация от Алена Ильич (@alena_ilyich)

Сама актриса никак не прокомментировала свою трансформацию. Раньше она делилась с журналистами, что страшно боится потолстеть. По словам Рахмановой, ей всегда было тяжело набирать вес, даже для роли. "Мне приходилось это делать, но не очень сильно. А вот килограммов тридцать – настоящий подвиг, тем более для девочки. Если нужно худеть – это даже как-то приятно: у меня есть цель, я работаю над собой", – рассказывала Рахманова. 

Напомним, впервые Ирина Рахманова появилась на экране в эпизодической роли в культовом фильме Алексея Балабанова "Брат 2" в 2000 году. На протяжении 17 лет ее кинокарьеры было множество ярких работ, таких как "9 рота", "Питер FM", "ЖАRА", "Беглянки", "Вангелия" и "Батальон". 

Автор: Михаил Войцеховский20 декабря 2017, 16:36

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