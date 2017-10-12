Распухшую российскую актрису увезли в больницу

Известной российской актрисе Галине Стахановой исполнилось 77 лет. Дважды артистка была на пороге смерти.

12 октября Галине Стахановой, звезде фильмов "Елки", исполнилось 77 лет. В честь такого события артистка дала интервью, в котором рассказала, что дважды едва не умерла. В первый раз это случилось, когда она в четырехлетнем возрасте случайно выпала из окна третьего этажа. К счастью, у маленькой Гали не оказалось даже царапины.

А во второй раз Стаханова едва не рассталась с жизнью в 28 лет. Все началось с того, что она лечила воспаление седалищного нерва, к ней приходила медсестра, которая делала обезболивающие уколы. "Видимо, она не очень хорошо продезинфицировала место укола – спирта мало было в то время. И начался общий сепсис – заражение крови", – констатировала Стаханова.

Актриса призналась, что ей было очень плохо. "Я распухла, не могла подняться с кровати. Был большой нарыв на левой ягодице, до сих пор там остались огромные шрамы после операции. Меня увезли на скорой в гнойное отделение. Пришлось делать переливание. Мне постоянно ставили капельницы. Когда уже совсем не было живого места на руках, кололи в вены на ногах", – цитирует актрису "Собеседник".

При этом врачи были настроены пессимистично, утверждая, что она "двумя ногами в могиле". "Мама даже тетку мою из Херсона вызывала, чтобы попрощаться со мной. Мамочка все время плакала и молилась. Я долго лежала в больнице – четыре месяца, она меня каждый день навещала. Когда мама встретила медсестру, которая мне занесла инфекцию, она сказала: "Если дочь умрет, я тебя своими руками задушу!" Но женщина даже не извинилась. Зла не держу: Бог дал – выжила", – рассказала Стаханова.

Актриса назвала свое выздоровление чудом. Это случилось под Новый год. Актриса рассказала, что буквально мечтала вернуться домой, потому что устала лежать в больнице. Тогда ей приснился очень реалистичный сон, в котором она увидела саму себя, причем на ней лежал тяжелый крест. И вдруг Галина заметила, как засветился угол в палате, где она лежала, и ее даже ослепило. И этот тяжелый крест с нее упал. Тогда Стаханова почувствовала удивительное облегчение.

После этого сна актриса начала поправляться и Новый год встретила дома. После больницы оказалось, что она похудела до 35 килограммов. Даже когда примеряла шубу, чуть не упала под ней от тяжести. В заключение Стаханова отметила, что после этих событий на здоровье она не жаловалась, хотя с возрастом и начали появляться разные "болячки". "Сердечко стало иногда побаливать, и давление скачет, в церковь стало тяжело ходить – ноги болят. Но я точно знаю, что вера способна победить любые болезни", – заключила Галина Стаханова.