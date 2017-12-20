Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Алексей Купин стал жертвой укуса гусеницы на Сейшелах. Мужчина обнародовал фотографию, на которой продемонстрировал жуткую аллергическую реакцию, распространившуюся по спине вследствие контакта с насекомым.

Алексей Купин не в первый раз посещает Сейшелы в рамках скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Вот и на этот раз звезда телепроекта вместе со своей возлюбленной Майей Донцовой оказалась на райских островах. Однако вряд ли Алексей мог предполагать, к каким последствиям приведет его нахождение на Сейшелах.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Купин опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлел свою спину. Однако ее украсил вовсе не загар. Вся спина Купина оказалась в чудовищных волдырях. Мужчина рассказал, что с ним приключилось, в подписи к снимку.

"Вот такая у меня аллергическая реакция на укус какой то непонятной местной гусеницы 🐛🐛🐛 как , и когда это случилось не знаю ... чувствую себя второй день ужасно , как вы видите на фото выглядит это не очень мило ...Сейчас едем в больницу 👨‍⚕️ На Сейшелах хватает опасной живности , сколопендры , гусеницы ... 🐜🐜🐛🐛🐛и последствия от укуса могут быть очень серьезными 🔥🔥🔥 Надеюсь в больнице мне помогут , и я не буду похож на чудище ☠️☠️☠️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказал подписчикам Купин.

Публикация от ��Алексей Купин�� (@aleksey_kupin) Дек 19, 2017 at 9:59 PST

Поклонники пришли в ужас от увиденного. "Ужас", "Боже, надеюсь все будет нормально", "Офигеть! Дай Бог все быстро пройдет !", "Афигеть", "Блин ужас выздоровления тебе", "Мама дорогая.. вот ужас", "Ужас! Бегите с этого острова!", "Фу фу, страшно то как", "Жеееесть !!", "Кошмар какой", "А вдруг у тебя появятся сверхспособности. Будешь человеком-гусеницей ☺️очень удобно, кстати", – прокомментировали публикацию подписчики.