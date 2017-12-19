Звезда "Дома-2" отбивает Пригожина у Валерии

Участница "Дома-2" Екатерина Колисниченко добилась встречи с Иосифом Пригожиным. Судя по всему, молодая красавица решила соблазнить продюсера.

Все началось с того, что Колисниченко призналась Пригожину в любви. Что удивительно, она даже получила ответ. "Мое сердце с вами", – написал он девушке.

Затем участнице "Дома-2" удалось договориться о встречи с Пригожиным: он пригласил ее к себе в офис. Похоже, модель решила отбить продюсера у его жены, певицы Валерии. "Судя по длине юбки Екатерины, они договорились о плотном сотрудничестве", – пишет Super.

Колисниченко и Пригожин пока никак не прокомментировали происходящее. Хранит молчание и Валерия. Пользователям социальной сети остается только гадать, что же на самом деле происходит в отношениях между моделью и продюсером.

@prigozhin_iosif ❤️ Публикация от Екатерина КОЛИСНИЧЕНКО (@kolisnichenko_official) Дек 19, 2017 at 5:14 PST

Отметим, что совсем недавно Валерия и Пригожин побывали на записи передачи "Смак". Звездная пара поделилась подробностями личной жизни.

Как писали Dni.Ru, певица поделилась мыслями по поводу того, какой подарок хотела бы получить на юбилей. Оказывается, она мечтает стать обладательницей полной коллекции журналов "Крокодил". При этом артистка подчеркнула, что это может обойтись в круглую сумму.