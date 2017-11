Беременную Миддлтон обругали за вызывающий наряд

Наблюдательные светские хроникеры заметили и округлившийся животик Кейт Миддлтон, и легкое прибавление в весе. Впрочем, даже самые строгие критики сошлись во мнении, что герцогиня Кембриджская обворожительна и в таком положении.

Дополнительное внимание привлек наряд Кейт Миддлтон. На благотворительный вечер она пришла в расшитое кристаллами платье Jenny Packham, передает журнал Passion. Многие сочли, что такое платье как нельзя лучше подходит как уровню мероприятия, так и самой Кейт Миддлтон.

Однако нашлись и те, кто посчитал платье слишком вызывающем. Дескать, не пристало жене принца, да еще и в положении, появляться на публике в расшитом стразами платье с прозрачными рукавами. Впрочем, более внятно объяснить свои претензии к внешнему виду Кейт Миддлтон комментаторы не смогли.

Благотворительный вечер в театре "Палладиум" проводится с целью сбора средств для фонда помощи актерам, попавшим в затруднительное положение. На видео с мероприятия заметно, что остальные гости были очень рады такому соседству.

The Duke and Duchess of Cambridge arrive for Royal Variety Performance. Nearly an hour delayed by Oxford St incident pic.twitter.com/mU0QOWafHA