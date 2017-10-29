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Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Фото: GLOBAL LOOK press
Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" планируют убить члена королевской семьи Великобритании. Под прицелом оказался сын Кейт Миддлтон принц Джордж.
прочитано 1895 раз

Информация о возможном нападении появилась в одном из секретных чатов боевиков. Они ведут переписку с помощью мессенджера Telegram, который был разработан российским бизнесменом Павлом Дуровым.

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Предположительно, террористы хотят атаковать школу, в которой учится принц Джордж. В учебном заведении уже ввели повышенные меры безопасности.

Другие подробности остаются неизвестны, передает The Mirror. Местные спецслужбы пытаются выяснить личность боевиков, которые участвуют в подготовке покушения на сына Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, что полиция пристально следить за школой, в которой учится юный принц. Так, недавно там была задержана подозрительная женщина: злоумышленница пыталась пробраться на территорию учебного заведения и совершить ограбление.

Местные правоохранители пообещали пересмотреть стандарты охраны школы. Возможно, для обеспечения безопасности принца там вскоре появится дополнительные наряды полиции.

Автор: Евгений Мышко29 октября 2017, 13:13
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