Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" планируют убить члена королевской семьи Великобритании. Под прицелом оказался сын Кейт Миддлтон принц Джордж.

Информация о возможном нападении появилась в одном из секретных чатов боевиков. Они ведут переписку с помощью мессенджера Telegram, который был разработан российским бизнесменом Павлом Дуровым.

Предположительно, террористы хотят атаковать школу, в которой учится принц Джордж. В учебном заведении уже ввели повышенные меры безопасности.

Другие подробности остаются неизвестны, передает The Mirror. Местные спецслужбы пытаются выяснить личность боевиков, которые участвуют в подготовке покушения на сына Кейт Миддлтон.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Сен 7 2017 в 8:49 PDT

Стоит отметить, что полиция пристально следить за школой, в которой учится юный принц. Так, недавно там была задержана подозрительная женщина: злоумышленница пыталась пробраться на территорию учебного заведения и совершить ограбление.

Местные правоохранители пообещали пересмотреть стандарты охраны школы. Возможно, для обеспечения безопасности принца там вскоре появится дополнительные наряды полиции.