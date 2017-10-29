Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон
Информация о возможном нападении появилась в одном из секретных чатов боевиков. Они ведут переписку с помощью мессенджера Telegram, который был разработан российским бизнесменом Павлом Дуровым.
Предположительно, террористы хотят атаковать школу, в которой учится принц Джордж. В учебном заведении уже ввели повышенные меры безопасности.
Другие подробности остаются неизвестны, передает The Mirror. Местные спецслужбы пытаются выяснить личность боевиков, которые участвуют в подготовке покушения на сына Кейт Миддлтон.
Стоит отметить, что полиция пристально следить за школой, в которой учится юный принц. Так, недавно там была задержана подозрительная женщина: злоумышленница пыталась пробраться на территорию учебного заведения и совершить ограбление.
Местные правоохранители пообещали пересмотреть стандарты охраны школы. Возможно, для обеспечения безопасности принца там вскоре появится дополнительные наряды полиции.
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