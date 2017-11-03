Известная ведущая ударила по лбу зрительницу на шоу

Легендарный диктор Татьяна Судец попала в неловкую ситуацию на ток-шоу "Пусть говорят". Телеведущая ударила зрительницу по лбу, пытаясь спасти ее от головной боли.

70-летняя Татьяна Судец стала одной из гостей в очередном выпуске скандально известной передачи "Пусть говорят". На сей раз шоу было посвящено Анатолию Кашпировскому, который утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями. Он прославился в 80-ые годы, когда якобы излечивал людей от рака, женщин от бесплодия, вводил народ в массовый транс на стадионах и заряжал воду через телевизор.

В какой-то момент Татьяна Судец не выдержала и заявила, что тоже обладает особой силой. "У кого болит голова? Выйдете! Я вылечу", – обратилась к залу Судец. К ней спустилась одна из зрительниц. Телеведущая выставила перед ее лицом руку ладонью вперед и попросила женщину смотреть прямо в середину, концентрируя и направляя боль.

"В точечку сюда мне направляйте. Боль направляйте! Вы не направляете! Собирайте, собирайте! Собрали?" – требовательно обратилась к зрительнице Судец, внимательно глядя на страдающую мигренью женщину. Когда спустя минуту или чуть больше зрительница неуверенно ответила, что "собрала" боль, Судец внезапно хлопнула ее по лбу. "Все! Голова не болит!" – удовлетворенно заявила телеведущая, пока зрительница приходила в себя от неожиданного поступка Татьяны. Зал зааплодировал. "Какой резкий метод!"– со смехом высказался один из гостей в студии.

У женщины начали спрашивать, действительно ли у нее перестала болеть голова. Судец тоже задала ей этот вопрос и поднесла к ее губам микрофон, а зрительница, смущаясь, призналась, что голова "еще болит, немножко". Судец с улыбкой начала утверждать, что головная боль у нее уменьшилась и скоро совсем пройдет. Зрительницу быстро увели.