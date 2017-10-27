Дмитрий Борисов крупно подставил Первый канал

Певец Александр Новиков подал в суд на Первый канал. Артист обвинил ведущего ток-шоу Дмитрия Борисова в клевете.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook бард Александр Новиков пожаловался на Первый канал. Артист заявил, что ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов оклеветал его.

"26 октября в Останкинский суд города Москва я подал заявление о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда в размере 1 млн евро в отношении программы Первого канала "Пусть говорят". Содержание программы и поведение ее ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким", – заявил Новиков.

Теперь защищать честь артиста будут профессиональные адвокаты из Екатеринбурга и Москвы, сообщил далее бард. По словам Новикова, эксперты ознакомились с передачей и пришли к единогласному мнению. "Программа "Пусть говорят" носит лживый и оскорбительный характер, а ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу. А именно: Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред", – заявил Александр. Свой пост артист сопроводил фотографией судебного иска "первой кнопке".

Напомним, выпуск передачи "Пусть говорят" под названием "Александр Новиков и обманутые поклонники: воздушные замки короля шансона" вышел в эфир 20 сентября. Там обсуждалось обвинение барда в мошенничестве: якобы тот похитил деньги пайщиков при строительстве коттеджного поселка на берегу озера Шарташ возле Екатеринбурга.