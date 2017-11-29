Ухажер Бузовой взбесил звезду "Дома-2"

Солнцев поймал Матераццо на вранье. И заблокировал его всюду.

Десять лет назад красавец Алессандро Матераццо был одним из самых популярных участников "Дома-2". Вообще-то по паспорту он Александр Курышко, но какое имеет значение имя для такого мускулистого жеребца!

С первых же дней на проекте он стал настойчиво ухаживать за Ольгой Бузовой – открывал ей мир пафосных ночных клубов, приглашал на красивые свидания, а однажды даже привез на поляну самурайский меч и поставил Олю перед выбором: "Или люби, или руби!" Но Ольга отказалась выбирать.

Вскоре Алессандро покинул проект, но через год появился там снова – с эффектной брюнеткой Светланой Давыдовой. После ухода из шоу пара уехала в Америку. Поклонникам они рассказывали байку, что-де по ту сторону Атлантики развивают собственный бизнес.

Но бывший участник телестройки Рустам Солнцев поражен наглым враньем Матераццо. "Саша работает водителем на фирме, но понтов у него выше крыше, как и было на шоу. Наши общие близкие друзья говорят, что Света – большая любительница выпить не закусывая. Ее дочка от первого брака живет вместе с ними в Майами, посещает русскую школу", – сказал он.

"Саша по-прежнему грезит о триумфальном возвращении на "Дом-2". Мне кажется, у парня не все в порядке с головой. Если честно, в последний раз он меня так взбесил своими глупыми разговорами о реалити-шоу, что я заблокировал его", – цитирует встревающего в любой скандал Солнцева журнал "Мир реалити-шоу".