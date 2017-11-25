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Участницу "Дома-2" обвинили в мошенничестве

Марина Тристанова. Фото: instagram.com/marina_tristanovna
Жительница Екатеринбурга Галина Смирнова обратилась в полицию с заявлением на участницу телепроекта "Дом-2" Марину Тристанову и ее бывшего мужа Каху. Женщина уверяет, что пострадала из-за их мошеннической схемы.

Продолжение: После ухода мужа звезда "Дома-2" стала весить 30 кг
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Пенсионерка Галина Смирнова рассказала, что больше десяти лет разыскивала Марину Тристанову. Женщина рассказала, что взяла для нее многомиллионный кредит, который та даже не начала погашать.

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"Я работала реализатором на рынке, который принадлежал этой семье. В 2009 году ко мне пришли коллекторы. Оказалось, они не заплатили ни копейки по кредиту", – цитирует StarHit Галину Смирнову. По ее словам, понимания у адресатов кредита она в связи с этой ситуацией не нашла. "Я плакала и умоляла прислать мне квитанции, но не получила ничего, кроме оскорблений. Потом они пропали", – рассказала женщина.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna)

Сперва долг составлял почти три миллиона рублей. После многочисленных судебных заседаний пенсионерка была признана пострадавшей и банк списал с нее проценты. Теперь остается выплатить 62 тысячи, однако для женщины и такая сумма кажется неподъемной – она живет на пенсию в восемь тысяч рублей.

Марина Тристанова отмечает, что она никак не связана с мошеннической схемой. По словам участницы "Дома-2", за всем стоит ее бывший муж, который и работал с Галиной Смирновой. "Для него это плевые суммы. Мы не общались много лет, но я слышала, он дом строит, на Gelandewagen катается. А я нищая из "Дома-2", должна расплачиваться?", – негодует девушка.

"Я вообще об этой ситуации узнала только этим летом. Это я пострадавшая! Я сама от него ушла, уехала, оставила ему весь бизнес", – добавила она. Однако пенсионерка настаивает, что деньги у нее забрала именно Марина Тристанова, когда вместе с мужем приезжала к ней домой. Кроме того, по ее информации, уходя из бизнеса бывшего мужа, девушка получила компенсацию в размере 25 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Автор: Геннадий Куприянов25 ноября 2017, 15:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы насилия из "Дома-2"

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