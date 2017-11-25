Участницу "Дома-2" обвинили в мошенничестве

Жительница Екатеринбурга Галина Смирнова обратилась в полицию с заявлением на участницу телепроекта "Дом-2" Марину Тристанову и ее бывшего мужа Каху. Женщина уверяет, что пострадала из-за их мошеннической схемы.

Пенсионерка Галина Смирнова рассказала, что больше десяти лет разыскивала Марину Тристанову. Женщина рассказала, что взяла для нее многомиллионный кредит, который та даже не начала погашать.

"Я работала реализатором на рынке, который принадлежал этой семье. В 2009 году ко мне пришли коллекторы. Оказалось, они не заплатили ни копейки по кредиту", – цитирует StarHit Галину Смирнову. По ее словам, понимания у адресатов кредита она в связи с этой ситуацией не нашла. "Я плакала и умоляла прислать мне квитанции, но не получила ничего, кроме оскорблений. Потом они пропали", – рассказала женщина.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) Окт 17 2017 в 10:25 PDT

Сперва долг составлял почти три миллиона рублей. После многочисленных судебных заседаний пенсионерка была признана пострадавшей и банк списал с нее проценты. Теперь остается выплатить 62 тысячи, однако для женщины и такая сумма кажется неподъемной – она живет на пенсию в восемь тысяч рублей.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) Авг 30 2017 в 9:32 PDT

Марина Тристанова отмечает, что она никак не связана с мошеннической схемой. По словам участницы "Дома-2", за всем стоит ее бывший муж, который и работал с Галиной Смирновой. "Для него это плевые суммы. Мы не общались много лет, но я слышала, он дом строит, на Gelandewagen катается. А я нищая из "Дома-2", должна расплачиваться?", – негодует девушка.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) Авг 8 2017 в 4:50 PDT

"Я вообще об этой ситуации узнала только этим летом. Это я пострадавшая! Я сама от него ушла, уехала, оставила ему весь бизнес", – добавила она. Однако пенсионерка настаивает, что деньги у нее забрала именно Марина Тристанова, когда вместе с мужем приезжала к ней домой. Кроме того, по ее информации, уходя из бизнеса бывшего мужа, девушка получила компенсацию в размере 25 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).